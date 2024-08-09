В МЧС сделали важное объявление о ситуации в Курской области

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:41
Обстановку в Курской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Решение приняли 9 августа на внеочередном заседании правительственной комиссии.
В приграничном регионе установлен федеральный уровень реагирования.
Утром 6 августа появились сообщения о попытках ВСУ прорваться через госграницу на участке в Курской области. Минобороны утверждает, что бойцы ВС РФ продолжают уничтожать противника и что попытки прорыва вглубь региона пресекаются.
За три дня ранено более 60 мирных жителей, как минимум девять из них — дети.
С мест приходит противоречивая информация. Глава Суджи утверждает, что «потихоньку ведётся эвакуация», глава Коренево — что шумно, но нет «ни техники военной, ни людей военных».
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов подтверждает, что обстановка в регионе по состоянию на 9 августа остаётся сложной.