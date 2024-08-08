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Выплаты

Выплаты по 10 тысяч и сохранение зарплат бюджетникам: как ещё поддержат курян?

8 августа 2024, 14:50
Фото: 1MI
Выплаты

Вынужденно покинувшим свои дома курянам выплатят по 10 тысяч рублей

Жители Курской области продолжают покидать обстреливаемые территории. Об обстановке в соседнем регионе и о мерах поддержки врио губернатора Алексей Смирнов доложил президенту Владимиру Путину.
Сюжет
Выплаты

Жителям Курской области, которым пришлось вынужденно покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ, выплатят по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин, когда 7 августа выслушивал доклад об обстановке в приграничном регионе от врио губернатора Алексея Смирнова.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на Смирнова пишет, что бюджетникам, которые работали на опасных территориях, сохранят среднюю зарплату.

Куряне продолжают покидать обстреливаемые территории. Врио губернатора заявил, что их готовы круглосуточно вывозить в том числе в автобусах и поездах. Начать переселение людей раньше мешали обстрелы ВСУ.

Кроме того, все курские АЗС оборудуют средствами РЭБ, а их сотрудников — бронезащитой.

Отметим, что в Курской области сохраняется напряжённая обстановка. За последние два дня пострадали более 30 человек, есть погибшие.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагала Курску перенять опыт Белгорода в оказании помощи пострадавшим при обстрелах.

Опыт Белгорода в помощи пострадавшим от ВСУ жителям применят в Курской области
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#Александра Склярова#Общество#Владимир Путин#Курская область#Пострадавшие#Денежные выплаты#Выплаты#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Алексей Смирнов
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