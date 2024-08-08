Выплаты по 10 тысяч и сохранение зарплат бюджетникам: как ещё поддержат курян?

Жителям Курской области, которым пришлось вынужденно покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ, выплатят по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин, когда 7 августа выслушивал доклад об обстановке в приграничном регионе от врио губернатора Алексея Смирнова.