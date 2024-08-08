Выплаты по 10 тысяч и сохранение зарплат бюджетникам: как ещё поддержат курян?

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Жителям Курской области, которым пришлось вынужденно покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ, выплатят по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин, когда 7 августа выслушивал доклад об обстановке в приграничном регионе от врио губернатора Алексея Смирнова.
Кроме того, ТАСС со ссылкой на Смирнова пишет, что бюджетникам, которые работали на опасных территориях, сохранят среднюю зарплату.
Куряне продолжают покидать обстреливаемые территории. Врио губернатора заявил, что их готовы круглосуточно вывозить в том числе в автобусах и поездах. Начать переселение людей раньше мешали обстрелы ВСУ.
Кроме того, все курские АЗС оборудуют средствами РЭБ, а их сотрудников — бронезащитой.
Отметим, что в Курской области сохраняется напряжённая обстановка. За последние два дня пострадали более 30 человек, есть погибшие.
Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагала Курску перенять опыт Белгорода в оказании помощи пострадавшим при обстрелах.