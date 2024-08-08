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Updated Сегодня, 10:48

Владимир Якушев сообщил о поставке гумпомощи для жителей курского приграничья

Владимир Якушев сообщил о поставке гумпомощи для жителей курского приграничья

8 августа 2024, 10:46
Фото: Telegram-канал «Единой России»
«Единая Россия» направляет в Курскую область гуманитарную помощь для эвакуированных жителей, сообщил врио секретаря Генсовета партии.

Больше всего сейчас требуется генераторов, бытовой техники, питьевой воды, предметов первой необходимости, а также продуктов, которые долго хранятся, и предметов личной гигиены. Первый груз уже готовят к отправке, сообщил Владимир Якушев.

Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, помощь будет доставлена в пункты временного размещения региона, а активисты с большим опытом работы в экстренных ситуациях помогут людям и непосредственно на местах.

Также актив партии сдаст кровь для пострадавших от обстрелов ВСУ, на это поступил запрос от медицинских учреждений Курской области.

«Наша задача сейчас — помочь властям региона обеспечить безопасность мирных жителей, их комфортное пребывание в ПВР до возможности вернуться в собственные дома», — пояснил Якушев.

#Евгений Грицков#Общество#Курская область#Гуманитарная помощь#Единая россия#Владимир Якушев
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