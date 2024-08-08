Владимир Якушев сообщил о поставке гумпомощи для жителей курского приграничья

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Больше всего сейчас требуется генераторов, бытовой техники, питьевой воды, предметов первой необходимости, а также продуктов, которые долго хранятся, и предметов личной гигиены. Первый груз уже готовят к отправке, сообщил Владимир Якушев.
Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» выразил соболезнования родным и близким погибших и сообщил, помощь будет доставлена в пункты временного размещения региона, а активисты с большим опытом работы в экстренных ситуациях помогут людям и непосредственно на местах.
Также актив партии сдаст кровь для пострадавших от обстрелов ВСУ, на это поступил запрос от медицинских учреждений Курской области.
«Наша задача сейчас — помочь властям региона обеспечить безопасность мирных жителей, их комфортное пребывание в ПВР до возможности вернуться в собственные дома», — пояснил Якушев.