Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Советник президента Украины Михаил Подоляк считает, что атаки ВСУ на приграничные территории России могут благотворно сказаться на будущих переговорах. По его мнению, это поможет Киеву «получить» назад некоторые территории, а также «запугать» россиян и испортить их отношение к президенту Владимиру Путину.
Напомним, что ВСУ начали атаковать Курскую область утром 6 августа. Из-за непрекращающихся обстрелов более 30 курян пострадали, ещё несколько — погибли. Некоторые жители были вынуждены спрятаться в храме. На сегодняшний день Курск продолжают атаковать, на территории ввели режим ЧС.
При этом вполне возможно наступление и на Белгородскую область, заявил российский политолог. Часть украинских подразделений уже перебросили на Харьковское направление.