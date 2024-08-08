Хотят «запугать»? На Украине объяснили смысл атаки на Курском направлении

Советник президента Украины Михаил Подоляк считает, что атаки ВСУ на приграничные территории России могут благотворно сказаться на будущих переговорах. По его мнению, это поможет Киеву «получить» назад некоторые территории, а также «запугать» россиян и испортить их отношение к президенту Владимиру Путину.