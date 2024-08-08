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Советник Зеленского объяснил, зачем ВСУ усиленно атакуют Курскую область

Хотят «запугать»? На Украине объяснили смысл атаки на Курском направлении

8 августа 2024, 09:46
Фото: 1MI

Советник Зеленского объяснил, зачем ВСУ усиленно атакуют Курскую область

В офисе Зеленского объяснили, зачем начали наступление на Курскую область. Как рассказал Михаил Подоляк, это может помочь ВСУ «отжать» свои территории назад, пишет News.ru.

Советник президента Украины Михаил Подоляк считает, что атаки ВСУ на приграничные территории России могут благотворно сказаться на будущих переговорах. По его мнению, это поможет Киеву «получить» назад некоторые территории, а также «запугать» россиян и испортить их отношение к президенту Владимиру Путину.

Напомним, что ВСУ начали атаковать Курскую область утром 6 августа. Из-за непрекращающихся обстрелов более 30 курян пострадали, ещё несколько — погибли. Некоторые жители были вынуждены спрятаться в храме. На сегодняшний день Курск продолжают атаковать, на территории ввели режим ЧС.

При этом вполне возможно наступление и на Белгородскую область, заявил российский политолог. Часть украинских подразделений уже перебросили на Харьковское направление.

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#Александра Склярова#Курская область#Владимир зеленский#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Михаил Подоляк
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