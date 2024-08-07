Опыт Белгорода в помощи пострадавшим от ВСУ жителям применят в Курской области

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что опыт Белгородской области в оказании помощи жителям при обстрелах применят и на Курской области. Об этом она заявила журналистам ТАСС в ходе рабочей поездки по приграничному региону.
«Опыт Белгорода нужно тиражировать, здесь наработаны совершенно уникальные методики решения вопросов людей, которые остались без крова из-за обстрелов, бомбёжек со стороны Украины, — отметила Москалькова.
Она отметила, что держит связь с омбудсменом Курской области Владимиром Фирсовым. Сейчас из обстреливаемого приграничья отселяют жителей: «Сердце переполняется тревогой и болью за тех людей, которые остались на территории», — дополнила чиновница.
Отметим, что некоторых жителей из Суджи в храм самостоятельно вывозил протоиерей Евгений. Он рассказал о том, что происходит на приграничной территории.