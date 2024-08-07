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ПВР

Опыт Белгорода в помощи пострадавшим от ВСУ жителям применят в Курской области

7 августа 2024, 16:03
Фото: 1MI
ПВР
О том, что опыт Белгородской области в помощи пострадавшим при обстрелах ВСУ жителям будут применять на Курске, сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Подробности сообщили журналисты ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что опыт Белгородской области в оказании помощи жителям при обстрелах применят и на Курской области. Об этом она заявила журналистам ТАСС в ходе рабочей поездки по приграничному региону.

«Опыт Белгорода нужно тиражировать, здесь наработаны совершенно уникальные методики решения вопросов людей, которые остались без крова из-за обстрелов, бомбёжек со стороны Украины, — отметила Москалькова.

Она отметила, что держит связь с омбудсменом Курской области Владимиром Фирсовым. Сейчас из обстреливаемого приграничья отселяют жителей: «Сердце переполняется тревогой и болью за тех людей, которые остались на территории», — дополнила чиновница.

Отметим, что некоторых жителей из Суджи в храм самостоятельно вывозил протоиерей Евгений. Он рассказал о том, что происходит на приграничной территории.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Пострадавшие#Черноземье#Опыт#Белгород#Татьяна Москалькова#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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