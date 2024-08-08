Что происходит под Курском и насколько ситуация опасна? Мнение военного аналитика

«Террористическая атака — это незаконные военные действия. А военные действия — это плановые действия по защите, обороне. Спланированные, разрешённые международным и национальным законодательством действия. Есть устоявшиеся международные правовые термины. Устав ООН в 52-й статье говорит: каждое государство — член ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. То, что мы действуем, к нам вторглись, в качестве ответных действий мы используем право на индивидуальную оборону. Украинцы так же поступили, по моему мнению. Все страны мира, кроме восьми государств, которые поддерживают российскую позицию, все руководствуются Уставом ООН. Мы его игнорируем, как я думаю», — заявил военный аналитик для НИ.