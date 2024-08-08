Что происходит под Курском и насколько ситуация опасна? Мнение военного аналитика

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Почему именно Курская область стала целью для ВСУ? По мнению генерал-полковника в отставке, военного аналитика Леонида Ивашова, вопрос в том числе в протяжённости территории РФ.
«Если рассматривать с точки зрения, возьмут ли украинцы Курск или не возьмут, конечно, Курск не возьмут, безусловно. Но вопрос прежде всего к системе безопасности России», — отметил военный аналитик.
Леонид Ивашов также подчеркнул, что основная цель атаки украинских войск не в захвате территории, а скорее в демонстрации недостатков в оборонной способности России. Он уверен, что у украинцев нет достаточных ресурсов для крупномасштабного захвата области и их цель скорее символическая.
По мнению Леонида Ивашова, опасность в данной ситуации присутствует, однако реальная угроза полного захвата региона крайне мала. Он уверен, что ВСУ не хватит сил и ресурсов для этого и их цель скорее в моральном и политическом воздействии.
Вопрос о неорганизованности эвакуации населения из Курской области Леонид Ивашов связывает с необходимостью подготовки соответствующих структур. Он высказал мнение, что отсутствует чётко определённая ответственность за такие мероприятия.
Также Леонид Ивашов разъяснил разницу между террористической атакой (как официально назвали происходящее в курском приграничье) и военной операцией.
«Террористическая атака — это незаконные военные действия. А военные действия — это плановые действия по защите, обороне. Спланированные, разрешённые международным и национальным законодательством действия. Есть устоявшиеся международные правовые термины. Устав ООН в 52-й статье говорит: каждое государство — член ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. То, что мы действуем, к нам вторглись, в качестве ответных действий мы используем право на индивидуальную оборону. Украинцы так же поступили, по моему мнению. Все страны мира, кроме восьми государств, которые поддерживают российскую позицию, все руководствуются Уставом ООН. Мы его игнорируем, как я думаю», — заявил военный аналитик для НИ.