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Published Сегодня, 19:52

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ЖКХ

Жители Курской области, покинувшие свои дома, не будут платить за ЖКХ

10 августа 2024, 19:52
Фото: Изображение Midjourney
ЖКХ

Уехавшим из приграничья курянам отменили плату за коммуналку

Из приграничных территорий региона, где сейчас до сих пор продолжаются бои с прорвавшимися сквозь границу бойцами ВСУ, эвакуировались более 46 тысяч курян. Врио губернатора Курской области сообщил, что оперштаб принял решение отменить для них плату за жилищно-коммунальные услуги.

Сегодня, 10 августа, на заседании оперативного штаба Курской области было принято решение о введении новой меры поддержки для жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома в приграничных территориях.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, для этих людей будет отменена плата за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, за август им также не будут начисляться соответствующие платежи.

Напомним, что эвакуироваться пришлось, по данным МЧС России, более 76 тысячам человек. Их переселили в ПВР региона и за его пределами.

Более 76 тысяч человек эвакуировали из опасного приграничья в Курской области
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#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Переселение#Жилищно-коммунальные услуги#Оперативный штаб
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