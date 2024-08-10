Жители Курской области, покинувшие свои дома, не будут платить за ЖКХ

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
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Сегодня, 10 августа, на заседании оперативного штаба Курской области было принято решение о введении новой меры поддержки для жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома в приграничных территориях.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, для этих людей будет отменена плата за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, за август им также не будут начисляться соответствующие платежи.
Напомним, что эвакуироваться пришлось, по данным МЧС России, более 76 тысячам человек. Их переселили в ПВР региона и за его пределами.