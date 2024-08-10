Жители Курской области, покинувшие свои дома, не будут платить за ЖКХ

Уехавшим из приграничья курянам отменили плату за коммуналку

Из приграничных территорий региона, где сейчас до сих пор продолжаются бои с прорвавшимися сквозь границу бойцами ВСУ, эвакуировались более 46 тысяч курян. Врио губернатора Курской области сообщил, что оперштаб принял решение отменить для них плату за жилищно-коммунальные услуги.