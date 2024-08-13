ВСУ пытались прорваться дальше в Курскую область ещё на нескольких участках

Минобороны РФ: потери ВСУ за сутки составили до 420 бойцов

ВСУ продолжают атаковывать не только Белгородскую область, но и Курскую, где с 6 августа идут бои. О потерях противника на Курском направлении за сутки и за всё время боевых действий сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.