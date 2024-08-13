ВСУ пытались прорваться дальше в Курскую область ещё на нескольких участках

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Российские военнослужащие продолжают отражать попытки ВСУ вторгнуться продвинуться глубже на территорию РФ. Так, пресечены попытки прорыва на участках в Кореневском районе — в районах населённых пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.
Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. По результатам зачистки села Озерки уничтожено до 15 украинских бойцов, шестерых взяли в плен.
Кроме того, продолжается нанесение ударов по резервам ВСУ в Сумской области.
Потери Украины за сутки составили до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники, в число которых вошли три танка, восемь бронетранспортёров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и одно артиллерийское орудие.
Всего же за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортёр, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии.
Напомним, что ВСУ ведут бои на границе Курской области с 6 августа. Из-за этого из приграничных территорий продолжают эвакуировать мирных жителей. Эвакуация жителей началась и в Белгородской области.