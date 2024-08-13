bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Минобороны РФ: потери ВСУ за сутки составили до 420 бойцов

ВСУ пытались прорваться дальше в Курскую область ещё на нескольких участках

13 августа 2024, 11:56
Фото: 1MI

Минобороны РФ: потери ВСУ за сутки составили до 420 бойцов

ВСУ продолжают атаковывать не только Белгородскую область, но и Курскую, где с 6 августа идут бои. О потерях противника на Курском направлении за сутки и за всё время боевых действий сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российские военнослужащие продолжают отражать попытки ВСУ вторгнуться продвинуться глубже на территорию РФ. Так, пресечены попытки прорыва на участках в Кореневском районе — в районах населённых пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. По результатам зачистки села Озерки уничтожено до 15 украинских бойцов, шестерых взяли в плен.

Кроме того, продолжается нанесение ударов по резервам ВСУ в Сумской области.

Потери Украины за сутки составили до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники, в число которых вошли три танка, восемь бронетранспортёров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и одно артиллерийское орудие.

Всего же за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортёр, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии.

Напомним, что ВСУ ведут бои на границе Курской области с 6 августа. Из-за этого из приграничных территорий продолжают эвакуировать мирных жителей. Эвакуация жителей началась и в Белгородской области.

Что происходит в Курской области? Врио губернатора Смирнов рассказал Путину
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сначала до Курска, потом на Белгород»: пленный боец ВСУ рассказал о планах УкраиныБудут ли вывозить белгородцев из ещё одного района, граничащего с Курской областью?Жителей района под Курском, граничащего с Белгородской областью, просят уехать
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Минобороны#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Вторжение
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Белгородской области - 2024
Сегодня, 10:36
Получат ли эвакуированные жители Краснояружского района единовременную выплату?
Сегодня, 09:09
Получит ли экс-вице-губернатор Константин Полежаев помилование через год службы?
Сегодня, 12:24
Уволить — целая наука: что не так в увольнении десяти директоров школ Белгорода?
Сегодня, 12:00
Небо в Белгородской области вновь стало кроваво-красным
Сегодня, 11:40
Вывески об аренде в Белгороде почему-то запретили размещать не всем
Сегодня, 09:45