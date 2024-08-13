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Кредит

Белгородцы могут получить кредитные каникулы: кому положены и когда долг спишут

13 августа 2024, 10:13
Фото: 1MI
Кредит

Жителям Белгородской, Брянской и Курской областей разрешили кредитные каникулы

Заёмщики, вынужденные покинуть свои дома или потерявшие имущество из-за ЧС, смогут получить отсрочку платежей на срок до шести месяцев. Мера коснётся также жителей Курской и Брянской областей. В некоторых случаях долг могут списать полностью, уточнили в Центробанке.

Жители, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за чрезвычайной ситуации или потеряли имущество, имеют право на отсрочку по кредитным платежам и договорам займа.

Отсрочка может быть предоставлена на срок до шести месяцев. Право на льготу имеют заёмщики, размер кредита которых не превышает:

  • 15 млн рублей — по ипотеке;
  • 1,6 млн рублей — по автокредитам;
  • 150 тысяч рублей — по кредитным картам;
  • 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам.

Кредитные каникулы доступны и тем, кто уже воспользовался ими ранее.

Если размер кредита превышает установленный законом лимит, то по рекомендации Банка России заёмщику всё равно могут пойти навстречу.

На период каникул отменяется начисление штрафов и пеней, а также кредиторы могут снизить процентную ставку или полностью от неё отказаться для жителей, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

В особых случаях — утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и других — возможно полное или частичное прощение долга.

На кредитной истории заёмщика эта мера не должна сказаться.

Банки и некредитные финансовые организации должны рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке. В качестве подтверждения бедственного положения заёмщика рекомендовано принимать любые документы. Это может быть право собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения и так далее.

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