Белгородцы могут получить кредитные каникулы: кому положены и когда долг спишут

Банки и некредитные финансовые организации должны рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке. В качестве подтверждения бедственного положения заёмщика рекомендовано принимать любые документы. Это может быть право собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения и так далее.