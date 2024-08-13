Белгородцы могут получить кредитные каникулы: кому положены и когда долг спишут

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Жители, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за чрезвычайной ситуации или потеряли имущество, имеют право на отсрочку по кредитным платежам и договорам займа.
Отсрочка может быть предоставлена на срок до шести месяцев. Право на льготу имеют заёмщики, размер кредита которых не превышает:
Кредитные каникулы доступны и тем, кто уже воспользовался ими ранее.
Если размер кредита превышает установленный законом лимит, то по рекомендации Банка России заёмщику всё равно могут пойти навстречу.
На период каникул отменяется начисление штрафов и пеней, а также кредиторы могут снизить процентную ставку или полностью от неё отказаться для жителей, которые находятся в сложной жизненной ситуации.
В особых случаях — утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и других — возможно полное или частичное прощение долга.
На кредитной истории заёмщика эта мера не должна сказаться.
Банки и некредитные финансовые организации должны рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке. В качестве подтверждения бедственного положения заёмщика рекомендовано принимать любые документы. Это может быть право собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения и так далее.