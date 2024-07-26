Белгородцы жалуются на ОСАГО и отказы в кредитных каникулах

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
За первые шесть месяцев 2024 года жители региона отправили в Банк России 764 обращения. Это на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Больше половины обращений (491 заявление) касались работы банков. Белгородцы жаловались на проблемы с погашением долга, навязывание дополнительных услуг при оформлении договора и отказ в кредитных каникулах.
В то же время количество вопросов к работе микрофинансовых организаций сократилось. В январе — июне 2024 года белгородцы направили 123 обращения по этой теме, а в аналогичном периоде прошлого года таких жалоб было 151.
Количество вопросов к страховым компаниям значительно уменьшилось. С января по июнь 2024 года от жителей региона было получено 111 заявлений, большинство из которых касалось ОСАГО. Люди жаловались на долгие сроки ремонта при возмещении ущерба в натуральной форме и неправильное применение коэффициента бонус-малус при заключении договора.