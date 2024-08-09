Белгородцы и региональный бизнес хранят на вкладах в банках около 574 млрд рублей

По состоянию на 1 июля 2024 года индивидуальные предприниматели региона разместили на депозитах более 19 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. Юридические лица же хранили свыше 93,3 млрд рублей — это больше на 1 млрд, чем год назад.