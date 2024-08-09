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Банковский автомат

Белгородцы и региональный бизнес хранят на вкладах в банках около 574 млрд рублей

9 августа 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney
Банковский автомат

Белгородский бизнес накопил на счетах 112,5 млрд рублей

В региональном отделении ЦБ обнародовали данные о средствах, которые жители и бизнес Белгородской области хранят на своих банковских счетах. За год бизнес в регионе увеличил средства на текущих счетах меньше чем на 6%. Зато значительно увеличилось количество средств на депозитах.

По данным регионального управления Центрального банка Российской Федерации, бизнес в Белгородской области за год увеличил средства на текущих счетах менее чем на 6%.

Сейчас индивидуальные предприниматели и юридические лица Белгородской области хранят в банках 112,5 млрд рублей.

По состоянию на 1 июля 2024 года индивидуальные предприниматели региона разместили на депозитах более 19 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. Юридические лица же хранили свыше 93,3 млрд рублей — это больше на 1 млрд, чем год назад.

Всего жители и бизнес региона хранят на банковских вкладах около 574 млрд рублей.

Отметим, что по последним данным Центробанка, популярность банковских вкладов среди белгородцев меньше не стала. Сумма сбережений, выросла более чем на 35%.

А с начала текущего месяца несколько банков анонсировали повышение ставок по накопительным счетам.

Банки вновь повышают ставки по накопительным счетам
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Бизнес#Новости Белгорода#Финансы#Банки#Белгород#Депозиты
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