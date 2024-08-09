Белгородцы и региональный бизнес хранят на вкладах в банках около 574 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
По данным регионального управления Центрального банка Российской Федерации, бизнес в Белгородской области за год увеличил средства на текущих счетах менее чем на 6%.
Сейчас индивидуальные предприниматели и юридические лица Белгородской области хранят в банках 112,5 млрд рублей.
По состоянию на 1 июля 2024 года индивидуальные предприниматели региона разместили на депозитах более 19 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. Юридические лица же хранили свыше 93,3 млрд рублей — это больше на 1 млрд, чем год назад.
Всего жители и бизнес региона хранят на банковских вкладах около 574 млрд рублей.
Отметим, что по последним данным Центробанка, популярность банковских вкладов среди белгородцев меньше не стала. Сумма сбережений, выросла более чем на 35%.
А с начала текущего месяца несколько банков анонсировали повышение ставок по накопительным счетам.