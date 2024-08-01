Банки вновь повышают ставки по накопительным счетам

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
По данным портала БанкИнформСервис повысили ставки ОТП Банк — до 17%, Банк ФИНАМ, Примсоцбанк и Озон Банк — до 19%, ДОМ РФ — до 16,5%.
Банк России 26 июля впервые в этом году повысил ключевую ставку — до 18%. После этого многие российские банки заявили, что повысят ставки по вкладам и накопительным счетам, в том числе те, которые повышали их еще до решения ЦБ.
По словам старшего вице-президента банка ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, такие ставки рынок видел два года назад, когда банки решали задачу остановить отток средств со счетов населения. В настоящее время, по его словам, ситуация принципиально иная — вкладчики, наоборот, аккумулируют на вкладах и счетах все больше средств, получая «экстра-высокую доходность».
Рост потока вкладчиков и средств в банки подтверждает рыночная статистика Банка России. Так, клиенты ВТБ с начала года открыли более 3 миллионов накопительных счетов, а сформированный ими портфель составил 1,4 триллиона рублей — это более 17% общего объема рублевых пассивов банка. Средний размер одного счета сейчас составляет более 350 тысяч рублей.
По мнению экспертов, ставки по депозитам сильно коррелируют со ставками по займам, ужесточение денежно-кредитной политики может влиять на спрос на кредиты и привести к снижению интереса к кредитованию.