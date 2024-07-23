Как банки мстят за банкротство должников и зарабатывают на этом?

Случаи, когда банки умудряются заработать на финансовых проблемах должников, не такая уж редкость. Кредиторы получают доход за счет граждан, действуя при этом в рамках закона, хотя и не всегда. Изучите все возможные подводные камни при оформлении займа и только потом подавайте заявку. Не забывайте о том, что у банкротства есть как положительные, так и отрицательные стороны. Есть разные способы обмана граждан банками, финансовые организации прибегают к ним ради собственной выгоды.