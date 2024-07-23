Как банки мстят за банкротство должников и зарабатывают на этом?

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Одна из них — кредитная амнистия. Узнайте подробнее об этой процедуре, а также проанализируйте возможные последствия банкротства, если решитесь на него.
Банки стараются себя обезопасить от возможного банкротства клиентов путем сбора данных о них. Они не ограничиваются проверкой кредитной истории. Частью анализа становятся траты потенциального заемщика по кредитке или дебетовой карте. Прежде чем одобрить заявку на кредитование, банк узнает — какой у него доход, стабильный он или нет.
На заметку! Иногда заем удается получить даже не в самой лучшей кредитной историей.
Банки в отличие от МФО редко мгновенно одобряют заявки на кредитование, им требуется время, чтобы изучить досье потенциального заемщика — это может занимать несколько дней.
Банки стараются компенсировать возможные риски при сотрудничестве с гражданами за счет высокой процентной ставки. Для разных клиентов она может разниться. Ее размер зависит от кредитной истории заемщика, его репутации, уровня дохода. Для постоянных клиентов, регулярно берущих кредиты и своевременно их возвращающих, ставку обычно снижают. Чего нельзя сказать про тех, у кого доходы маленькие, чья репутация и надежность как заемщика вызывает сомнения.
Практически все банки на стадии оформления кредита пытаются навязать страховку. Для них это еще один способ обезопасить себя на случай невозврата денег. Если заемщик отказывается ее оформлять, банк резко увеличивает процентную ставку. Манипуляция клиентами — распространенная практика.
Насчитывается несколько типов страховки, обычно ее оформляют на случай:
Важно! Перечисленные виды страхования защищают интересы обеих сторон кредитного договора.
Нюанс заключается в том, что стоимость страховки почти всегда составляет 30% от общей суммы займа. Сумма страховой премии дробится на равные части, добавляется к ежемесячному взносу.
Страховка — это гарантия для финансовых организаций и заемщиков. По этой причине банки мотивируют клиентов ее оформлять путем снижения процентных ставок. Но их главная цель состоит в том, чтобы обезопасить себя. Если человек категорически отказывается оформлять страховку, банк увеличивает процентную ставку, а может и вовсе отказать в кредитовании.
Когда речь идет про мелкие потребительские кредиты, в оформлении страховки обычно нет особого смысла, хотя финансовые организации всячески на ней настаивают. При получении крупной ссуды лучше все-таки перестраховаться на случай форс-мажорных обстоятельств.
Практически все банки практикуют выдачу залогового кредита, им это выгодно. Это еще один способ обезопасить себя, гарантировать возврат денег. Залогом может служить дом, квартира, автомобиль, земельный участок, другое ценное имущество. При наличии таких активов шансы получить кредит есть даже при плохой кредитной истории.
Причем граждане, решившие оформить залоговый кредит, зачастую не осознают все риски подобного решения.
При возникновении непредвиденных обстоятельств, возникновении продолжительной просрочки по кредиту, залогового имущества легко лишиться. Банк вправе его изъять в счет долга.
Всегда нужно анализировать все риски и не полагаться на случай. Если есть вероятность потери стабильного дохода в будущем, решение оформить залоговый кредит очень сомнительно.
Банки часто передают просроченные задолженности коллекторам. Заключают с ними агентские договора или соглашения цессии. В первом случае коллекторское агентство просто выступает посредником, помогая основному кредитору в возврате долга. Во втором — приобретает права полноценного кредитора.
Проблема заключается в том, что коллекторы нередко прибегают к сильному давлению. Они могут донимать должника звонками, визитами. Иногда в ходе идут угрозы и шантаж, хотя это и противозаконно. Не все должники знают о своих правах. При противозаконных действиях со стороны коллекторского агентства на него можно пожаловаться, обратиться в НАПКА, ФССП. Если нарушение окажется серьезным, службу, занимающуюся взысканием долгов, могут лишить лицензии. Но чаще дело ограничивается предупреждением, штрафом.
Случаи, когда банки умудряются заработать на финансовых проблемах должников, не такая уж редкость. Кредиторы получают доход за счет граждан, действуя при этом в рамках закона, хотя и не всегда. Изучите все возможные подводные камни при оформлении займа и только потом подавайте заявку. Не забывайте о том, что у банкротства есть как положительные, так и отрицательные стороны. Есть разные способы обмана граждан банками, финансовые организации прибегают к ним ради собственной выгоды.