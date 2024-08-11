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Published Сегодня, 09:04

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Последствия атаки, фото тематическое

11 раненых, повреждены 30 домов и 17 авто — очередной тревожный день на Белгородчине

11 августа 2024, 09:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки, фото тематическое

Число пострадавших в Белгородской области от атак ВСУ увеличилось до 11

Суббота, 10 августа, в Белгородкой области прошла неспокойно. Под ударом оказались семь приграничных районов. От атак ВСУ пострадали 11 человек, есть разрушения в домах, инфраструктурных, социальном и коммерческих объектах.
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Обстрел

За сутки ВСУ атаковали семь приграничных районов Белгородской области. По информации губернатора, зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотников.

Пострадали 11 человек. Разрушения есть в 20 частных и 10 многоквартирных домах, двух инфраструктурных, двух коммерческих и одном социальном объекте. Повреждены ЛЭП и 17 машин.

Сложная обстановка сохраняется в Шебекинском горокруге. Там за сутки ранены восемь мирных жителей, шесть из них остаются в больницах.

Ещё два человека пострадали накануне в Грайворонском горокруге. Обе женщины ранены после атаки дронов. Пострадавшие остаются в больнице.

Ещё один мирный житель ранен в Белгородском районе. Он пострадал после атаки беспилотника. Мужчина сам обратился за помощью медиков, госпитализация ему не потребовалась.

Под ударом также накануне были Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы. Там есть разрушения в домах, повреждены инфраструктурный объект и транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Также под обстрел 10 августа попал Валуйский горокруг, но последствий на земле нет.

Напомним, что в Шебекино утро тоже выдалось неспокойным. После атаки дронов ранена мирная жительница. ВСУ атаковали беспилотниками не только два многоквартирных дома, но и пожарную машину.

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