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Ограничения распространят не на все магазины, где можно приобрести увеселительные напитки

Белгородцы вновь не смогут купить алкоголь

10 сентября 2024, 08:01
Фото: 1MI
Ограничения распространят не на все магазины, где можно приобрести увеселительные напитки

Белгородцам напомнили об ограничениях из-за Дня трезвости

Завтра купить спиртные напитки не получится. Всероссийский день трезвости отметят в Белгородской области полным суточным запретом на продажу в розничных магазинах любого алкоголя. Правда, его всё-таки можно будет приобрести в другом месте.

В среду, 11 сентября, в Белгородской области будет ограничен оборот алкогольной продукции в магазинах. Об этом власти региона сообщили ещё в конце августа.

Ограничения вводятся в связи с проведением Всероссийского дня трезвости. Чтобы не нарушить дух праздника и поддержать общественный порядок, в течение суток будет действовать полный запрет на продажу алкоголя, включая пиво и пивные напитки.

Важно отметить, что эти меры не распространяются на предприятия общественного питания, которые продолжат продавать алкоголь.

Напомним, что в Белгородской области ограничения на продажу алкоголя были введены ещё два года назад. В некоторых приграничных населённых пунктах купить спиртное можно только с 11:00 до 16:00.

В июне 2024 года областная дума приняла закон, позволяющий вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в период мобилизации, действия уровня террористической опасности или специального режима на территории региона.

Но в связи с режимом контртеррористической операции, как это сделали соседи из Курской области, прекращать продажу не стали.

В Курской области на фоне режима КТО ограничили продажу алкоголя. А в Белгородской?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Алкоголь#Новости Белгорода#Ограничения#Всероссийский день трезвости#Белгород
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