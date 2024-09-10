Белгородцы вновь не смогут купить алкоголь

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:01
В среду, 11 сентября, в Белгородской области будет ограничен оборот алкогольной продукции в магазинах. Об этом власти региона сообщили ещё в конце августа.
Ограничения вводятся в связи с проведением Всероссийского дня трезвости. Чтобы не нарушить дух праздника и поддержать общественный порядок, в течение суток будет действовать полный запрет на продажу алкоголя, включая пиво и пивные напитки.
Важно отметить, что эти меры не распространяются на предприятия общественного питания, которые продолжат продавать алкоголь.
Напомним, что в Белгородской области ограничения на продажу алкоголя были введены ещё два года назад. В некоторых приграничных населённых пунктах купить спиртное можно только с 11:00 до 16:00.
В июне 2024 года областная дума приняла закон, позволяющий вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя в период мобилизации, действия уровня террористической опасности или специального режима на территории региона.
Но в связи с режимом контртеррористической операции, как это сделали соседи из Курской области, прекращать продажу не стали.