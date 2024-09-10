Советник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области

«Думаю, что будут разыгрывать карту — возврат захваченных украинским режимом территорий Курской и Белгородской областей в обмен на то, чтобы Россия отказалась от претензий на территории Херсонской и Запорожской областей в их административных границах. То есть, чтобы Россия согласилась на закрепление территорий по линии ЛБС на момент завершения переговоров», — из поста Романа Алёхина.