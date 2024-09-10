Советник курского главы заявил о «захваченных» ВСУ территориях в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:52
9 сентября советник главы Курской области, военный волонтёр Роман Алёхин выпустил пост о плане Шольца по мирному урегулированию на Украине. Запись эта особенно заинтересовала белгородцев из-за одного предложения.
«Думаю, что будут разыгрывать карту — возврат захваченных украинским режимом территорий Курской и Белгородской областей в обмен на то, чтобы Россия отказалась от претензий на территории Херсонской и Запорожской областей в их административных границах. То есть, чтобы Россия согласилась на закрепление территорий по линии ЛБС на момент завершения переговоров», — из поста Романа Алёхина.
В комментариях под записью появилось немало вопросов о том, какие именно территории в Белгородской области сейчас находятся под контролем ВСУ. На один из них Алёхин ответил так: «Уточните, например, про Журавлёвку».
В комментариях ему ответили, что слухи о попытках прорыва украинских ДРГ появлялись ранее в Сети, однако официальной информации о том, что контроль над приграничным населённым пунктом потерян, не было. Впрочем, Алёхин продолжал стоять на своём.
На скриншотах ниже представлены ответы Алёхина, которые он успел опубликовать на момент подготовки материала.
Добавим, что в Журавлёвке Белгородского района с 2022 года действует режим ЧС. Это один из первых населённых пунктов, жителей которого пришлось отселить после начала СВО.