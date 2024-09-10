Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»

И «Победа», и «Радуга», куда белгородцы ходили поколениями, чтобы посмотреть новые и любимые фильмы, закрылись в апреле 2024 года. Принять «трудное решение» о ликвидации предприятий, по словам их владельца, пришлось из-за огромных долгов и отсутствия спроса у зрителей. Выручка была так мала, что не могла покрыть убытки.