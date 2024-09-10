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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

«Победу» и «Радугу» могут забрать в региональную собственность

Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»

10 сентября 2024, 09:26
Фото: bel.ru
«Победу» и «Радугу» могут забрать в региональную собственность

В Белгороде предложили передать «Радугу» и «Победу» в областную собственность

Старейшие кинотеатры Белгорода «Победа» и «Радуга», куда горожане ходили поколениями, закрылись в апреле 2024 из-за финансовых проблем. Но, возможно, они обретут новую жизнь. Для начала их планируется передать в областную собственность.

Старейшие кинотеатры Белгорода «Победа» и «Радуга» могут перейти из муниципальной в областную собственность. Такой проект решения опубликовал Белгородский городской совет.

Здания и территории кинотеатров по адресам улица 50-летия Белгородской области, 8б и улица Шершнева, 6 соответственно передадут правительству в соответствии с законодательством.

И «Победа», и «Радуга», куда белгородцы ходили поколениями, чтобы посмотреть новые и любимые фильмы, закрылись в апреле 2024 года. Принять «трудное решение» о ликвидации предприятий, по словам их владельца, пришлось из-за огромных долгов и отсутствия спроса у зрителей. Выручка была так мала, что не могла покрыть убытки.

Просто бросать такие важные культурные места власти не стали и предложили дать им новую жизнь. Например, в «Победе» планируют открыть Центр патриотического воспитания. Кино, кстати, показывать будут. Насчёт «Радуги» вопрос ещё открыт.

Кино будет: судьба кинотеатра «Победа» в Белгороде наконец-то решилась
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Кинотеатры#Победа#Новости Белгорода#Радуга#Белгород#Муниципальная собственность
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