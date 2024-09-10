Депутаты в Белгороде обсудят, что делать с кинотеатрами «Победа» и «Радуга»

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Старейшие кинотеатры Белгорода «Победа» и «Радуга» могут перейти из муниципальной в областную собственность. Такой проект решения опубликовал Белгородский городской совет.
Здания и территории кинотеатров по адресам улица 50-летия Белгородской области, 8б и улица Шершнева, 6 соответственно передадут правительству в соответствии с законодательством.
И «Победа», и «Радуга», куда белгородцы ходили поколениями, чтобы посмотреть новые и любимые фильмы, закрылись в апреле 2024 года. Принять «трудное решение» о ликвидации предприятий, по словам их владельца, пришлось из-за огромных долгов и отсутствия спроса у зрителей. Выручка была так мала, что не могла покрыть убытки.
Просто бросать такие важные культурные места власти не стали и предложили дать им новую жизнь. Например, в «Победе» планируют открыть Центр патриотического воспитания. Кино, кстати, показывать будут. Насчёт «Радуги» вопрос ещё открыт.