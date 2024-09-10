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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

Решение властей затронет белгородцев из всех районов региона

Эвакуация? Сегодня белгородцев временно вывезут из приграничных районов

10 сентября 2024, 06:19
Фото: 1MI
Решение властей затронет белгородцев из всех районов региона

В Белгородской области пройдут масштабные учения по гражданской обороне

Обстановка в Белгородской области только накаляется. Почти каждый день есть пострадавшие, особенно в приграничных районах. В условиях напряжённой ситуации стоит надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, поэтому власти вновь проведут учения по гражданской обороне.

Во вторник, 10 сентября, в Белгородской области состоятся масштабные учения по гражданской обороне. Они затронут не отдельные районы, а все 22 муниципалитета. Об этом в утреннем обращении заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Власти планируют отработать на этих учениях сразу несколько задач, в частности перемещение жителей из приграничных территорий в наиболее безопасные места. Для этого подготовили постановочные сценарии.

Глава региона заявил, что цель учений не просто набраться опыта, но и получить максимально полезную информацию на случай нештатной ситуации.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Учения#Новости Белгорода#Эвакуация#Гражданская оборона#Белгород
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