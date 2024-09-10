Эвакуация? Сегодня белгородцев временно вывезут из приграничных районов

В Белгородской области пройдут масштабные учения по гражданской обороне

Обстановка в Белгородской области только накаляется. Почти каждый день есть пострадавшие, особенно в приграничных районах. В условиях напряжённой ситуации стоит надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, поэтому власти вновь проведут учения по гражданской обороне.