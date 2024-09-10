Эвакуация? Сегодня белгородцев временно вывезут из приграничных районов

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Во вторник, 10 сентября, в Белгородской области состоятся масштабные учения по гражданской обороне. Они затронут не отдельные районы, а все 22 муниципалитета. Об этом в утреннем обращении заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Власти планируют отработать на этих учениях сразу несколько задач, в частности перемещение жителей из приграничных территорий в наиболее безопасные места. Для этого подготовили постановочные сценарии.
Глава региона заявил, что цель учений не просто набраться опыта, но и получить максимально полезную информацию на случай нештатной ситуации.