Число раненных при обстреле Шебекино выросло до пяти

Posted Сегодня, 21:26
Published Сегодня, 21:26
Modified Сегодня, 21:31
Updated Сегодня, 21:31
Количество пострадавших при обстреле Шебекино выросло. Осколочные ранения получили ещё двое мужчин, их отвезли на лечение в горбольницу Белгорода. Таким образом, ранены были пять человек.
Спасатели МЧС потушили пожары в многоквартирном доме, двух частных домах и на коммерческом объекте.
Фасады и стёкла побиты в четырёх МКД и в одном соцобъекте. В двух частных домах пострадали ещё и крыши. Осколками посекло три машины.
Часть города остаётся без электричества. Аварийные службы начнут работы по восстановлению после согласования с военными.
Утром проведут подомовой обход.