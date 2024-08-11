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Posted Сегодня, 21:26

Published Сегодня, 21:26

Modified Сегодня, 21:31

Updated Сегодня, 21:31

Число раненных при обстреле Шебекино выросло до пяти

10 августа 2024, 21:26
Ещё двое мужчин получили осколочные ранения, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Количество пострадавших при обстреле Шебекино выросло. Осколочные ранения получили ещё двое мужчин, их отвезли на лечение в горбольницу Белгорода. Таким образом, ранены были пять человек.

Спасатели МЧС потушили пожары в многоквартирном доме, двух частных домах и на коммерческом объекте.

Фасады и стёкла побиты в четырёх МКД и в одном соцобъекте. В двух частных домах пострадали ещё и крыши. Осколками посекло три машины.

Часть города остаётся без электричества. Аварийные службы начнут работы по восстановлению после согласования с военными.

Утром проведут подомовой обход.

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