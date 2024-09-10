Реконструкция будет или нет? Скоро решится судьба Архиерейской рощи в Белгороде

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Жители микрорайона на улице Спортивной в Белгороде поинтересовались судьбой Архиерейской рощи. У людей нет парка, где можно погулять с детьми, отдохнуть и подышать свежим воздухом. Предполагалось, что таким местом станет Архиерейская роща, но вместо этого она продолжает тонуть в мусоре и иметь не самую хорошую репутацию.
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что план реконструкции уже давно готов на 100%. Но точной даты начала работ глава региона вновь сообщить не смог. Вопрос снова упёрся в бюджет.
Благоустроят ли Архиерейскую рощу в 2025 или 2026 году — сообщат в декабре текущего года.
Изначально Архиерейская роща оказалась, по сути, безнадзорным хозяйством, хотя и находилась в ответственности правительства. Концепцию благоустройства представил только в 2021 году бывший мэр Белгорода Юрий Галдун. Согласно проекту, там мог появиться амфитеатр, скилл-зона и вело-трейл. Но он понравился далеко не всем. Например, критику высказал белгородский урбанист Владимир Титов.
Второй вариант комплексного благоустройства представил уже Вячеслав Гладков: в природной зоне должны были организовать терренкуры, велосипедные и пешеходные дорожки, детские площадки и не только. В роще начали регулярно проводить субботники, вывозить мусор.
Но процесс застопорился, не успев начаться. Власти просто не смогли найти на тот момент средств — проект вышел очень дорогим. Пообещали, что точную дату перестройки пространства огласят после формирования бюджетного плана в 2024 году.
Сейчас же роща, которая могла стать любимым местом для времяпрепровождения белгородцев, вновь утопает в мусоре. Там вырубают деревья, а пространство откусывают по кусочкам застройщики.