Реконструкция будет или нет? Скоро решится судьба Архиерейской рощи в Белгороде

Гладков ответил на вопрос о благоустройстве Архиерейской рощи

Архиерейская роща в центре Белгорода могла бы стать любимым местом горожан для отдыха и прогулок, но вместо этого она утопает в мусоре. История планов по её благоустройству началась ещё в 2021 году, но реализация проекта так и не началась. Когда решится судьба пространства, ответил губернатор.