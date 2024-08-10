В Шебекино загорелось здание ресторана, огонь перекинулся на соседнюю многоэтажку

В результате двух «прилётов» загорелись два частных дома и один коммерческий объект — ресторан «Корона». Пламя с него уже перекинулось на соседнюю многоэтажку. Жильцов двух подъездов вывели на улицу, пожарные занимаются ликвидацией возгорания.