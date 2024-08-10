В Шебекино загорелось здание ресторана, огонь перекинулся на соседнюю многоэтажку

Posted Сегодня, 19:00
Published Сегодня, 19:00
Modified Сегодня, 20:00
Updated Сегодня, 20:00
Один мужчина с осколочным ранением груди сейчас доставляется бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Другую пострадавшую с осколочным ранением ноги везут в городскую больницу №2 Белгорода.
Третий житель получил баротравму. Всю необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации мужчина отказался и дальше будет лечиться амбулаторно.
В результате двух «прилётов» загорелись два частных дома и один коммерческий объект — ресторан «Корона». Пламя с него уже перекинулось на соседнюю многоэтажку. Жильцов двух подъездов вывели на улицу, пожарные занимаются ликвидацией возгорания.
Upd: очевидцы сообщили, что, по состоянию на 23:00, пожар удалось полностью ликвидировать.
Кроме того, повреждения получили фасады трёх многоквартирных домов и социальный объект, в них также выбило окна. В частном доме пробило кровлю и пострадало остекление, осколками посекло две машины.
Пострадала линия электропередач. Сейчас часть города остаётся без света. Аварийные службы займутся восстановлением после согласования с Министерством обороны РФ.
Напомним, что ранее в Шебекино пострадали ещё два мирных жителя.