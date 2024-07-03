Белгород попал под обстрел, а Лукашенко с Шукшиной сделали неожиданные заявления

В результате одной из атак прилетело в здание станции техобслуживания в Белгороде. Лукашенко рассказал об участии белорусского добровольческого корпуса в нападении на белгородцев. Мария Шукшина вступилась за грайворонцев. Подробности — в итогах дня Бел.Ру.

Белгород попал под массированный обстрел Белорусский корпус напал на белгородцев? Шукшина заступилась за грайворонцев