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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Пожар после обстрела Белгорода

Белгород попал под обстрел, а Лукашенко с Шукшиной сделали неожиданные заявления

3 июля 2024, 15:30
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Пожар после обстрела Белгорода
В результате одной из атак прилетело в здание станции техобслуживания в Белгороде. Лукашенко рассказал об участии белорусского добровольческого корпуса в нападении на белгородцев. Мария Шукшина вступилась за грайворонцев. Подробности — в итогах дня Бел.Ру.
Сюжет
Пожар

Белгород попал под массированный обстрел

В среду, 3 июля, около 12:00 на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, почти сразу дали отбой. Примерно через полчаса РО объявили повторно, и белгородцы услышали много мощных взрывов в небе над городом. В районе улицы Корочанской жители заметили дым.

Начали поступать первые сообщения о последствиях. Прилетело в станцию техобслуживания. Момент удара попал на видео одного из местных жителей.

В результате атаки там загорелся склад с шинами. Автомеханики быстро вывели людей из здания и вызвали оперативные службы. Никто не пострадал. Через несколько часов пожарные расчёты потушили возгорание.

Помимо здания СТО, повреждения получили крыша одного из помещений производственного предприятия, фасады и кровли трёх частных домов. Также повреждены 27 автомобилей.

Последствия повторного обстрела зафиксировали и в Белгородском районе: в Дубовом пробило кровлю частного дома и повредило две машины, в Таврово посекло крышу частного дома, в Репном от осколков пострадал один автомобиль.

«Сюда никогда не прилетало»: очевидец сообщил подробности атаки на СТО в Белгороде
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Белорусский корпус напал на белгородцев?

Как сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, в одном из недавних нападений на Белгородскую область участвовал белорусский добровольческий корпус.

О какой именно атаке идёт речь, не уточняется. Лукашенко сказал лишь, что белорусский добровольческий корпус вместе с «Русским добровольческим корпусом»* участвует в «шевелениях» со стороны Украины.

По словам Александра Лукашенко, численность формирования составляет менее 100 человек.

*признан террористической организацией и запрещён в РФ

Лукашенко: белорусский добровольческий корпус участвовал в нападении на Белгородчину
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Шукшина заступилась за грайворонцев

На днях в Сети появились обращения грайворонцев к Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову. Роликом с обращением поделилась в своём одноимённом Telegram-канале известная актриса Мария Шукшина.

Актриса предложила «снять ПВО с Рублёвки, которое защищает не самых бедных её жителей», и отправить его в Белгородскую область, чтобы защитить местных жителей.

Огнетушители же, которые недавно раздали грайворонцам, чтобы они могли тушить свои дома в случае пожара после атаки ВСУ, Мария Шукшина посоветовала передать жителям Рублёвки.

Актриса Мария Шукшина предложила ПВО с Рублёвки отправить в белгородское приграничье
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