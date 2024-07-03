Белгород попал под обстрел, а Лукашенко с Шукшиной сделали неожиданные заявления

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В среду, 3 июля, около 12:00 на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, почти сразу дали отбой. Примерно через полчаса РО объявили повторно, и белгородцы услышали много мощных взрывов в небе над городом. В районе улицы Корочанской жители заметили дым.
Начали поступать первые сообщения о последствиях. Прилетело в станцию техобслуживания. Момент удара попал на видео одного из местных жителей.
В результате атаки там загорелся склад с шинами. Автомеханики быстро вывели людей из здания и вызвали оперативные службы. Никто не пострадал. Через несколько часов пожарные расчёты потушили возгорание.
Помимо здания СТО, повреждения получили крыша одного из помещений производственного предприятия, фасады и кровли трёх частных домов. Также повреждены 27 автомобилей.
Последствия повторного обстрела зафиксировали и в Белгородском районе: в Дубовом пробило кровлю частного дома и повредило две машины, в Таврово посекло крышу частного дома, в Репном от осколков пострадал один автомобиль.
Как сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, в одном из недавних нападений на Белгородскую область участвовал белорусский добровольческий корпус.
О какой именно атаке идёт речь, не уточняется. Лукашенко сказал лишь, что белорусский добровольческий корпус вместе с «Русским добровольческим корпусом»* участвует в «шевелениях» со стороны Украины.
По словам Александра Лукашенко, численность формирования составляет менее 100 человек.
*признан террористической организацией и запрещён в РФ
На днях в Сети появились обращения грайворонцев к Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову. Роликом с обращением поделилась в своём одноимённом Telegram-канале известная актриса Мария Шукшина.
Актриса предложила «снять ПВО с Рублёвки, которое защищает не самых бедных её жителей», и отправить его в Белгородскую область, чтобы защитить местных жителей.
Огнетушители же, которые недавно раздали грайворонцам, чтобы они могли тушить свои дома в случае пожара после атаки ВСУ, Мария Шукшина посоветовала передать жителям Рублёвки.