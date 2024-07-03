Лукашенко: белорусский добровольческий корпус участвовал в нападении на Белгородчину

Лукашенко заявил об участии белорусского корпуса в нападении на белгородцев

В формировании насчитывается менее 100 человек, однако известно, что они участвовали в «шевелениях» со стороны Украины, в том числе в недавнем нападении на Белгородскую область. Об это президент Белоруссии заявил накануне, пишет ТАСС.