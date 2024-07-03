Лукашенко: белорусский добровольческий корпус участвовал в нападении на Белгородчину

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В недавнем нападении на Белгородскую область участвовал белорусский добровольческий корпус. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
О какой именно атаке идёт речь, не уточняется. Лукашенко лишь заявил, что белорусский добровольческий корпус принимает участие в «шевелениях» со стороны Украины вместе с «Русским добровольческим корпусом»*.
По словам Александра Лукашенко, в формировании насчитывается менее 100 человек.
«И, как говорят украинцы, они воюют лучше, чем сами украинцы. Естественно, против россиян», — добавил президент Белоруссии.
*признан террористической организацией и запрещён в РФ