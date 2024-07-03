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Александр Лукашенко

Лукашенко: белорусский добровольческий корпус участвовал в нападении на Белгородчину

3 июля 2024, 06:45
Фото: president.gov.by/ru
Александр Лукашенко

Лукашенко заявил об участии белорусского корпуса в нападении на белгородцев

В формировании насчитывается менее 100 человек, однако известно, что они участвовали в «шевелениях» со стороны Украины, в том числе в недавнем нападении на Белгородскую область. Об это президент Белоруссии заявил накануне, пишет ТАСС.

В недавнем нападении на Белгородскую область участвовал белорусский добровольческий корпус. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

О какой именно атаке идёт речь, не уточняется. Лукашенко лишь заявил, что белорусский добровольческий корпус принимает участие в «шевелениях» со стороны Украины вместе с «Русским добровольческим корпусом»*.

По словам Александра Лукашенко, в формировании насчитывается менее 100 человек.

«И, как говорят украинцы, они воюют лучше, чем сами украинцы. Естественно, против россиян», — добавил президент Белоруссии.

*признан террористической организацией и запрещён в РФ

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