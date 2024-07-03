«Сюда никогда не прилетало»: очевидец сообщил подробности атаки на СТО в Белгороде

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Сегодня, 3 июля, Белгород снова оказался под обстрелом. Один из ударов пришёлся по зданию «шиномонтажки». Очевидец произошедшего — сотрудник станции техобслуживания Артём — рассказал, как всё было.
Когда зазвучала сирена ракетной опасности, Артём находился в здании и разбирал колесо.
«Начались бахи, и буквально через полминуты был сильный взрыв, хлопок. Осыпался потолок, пропал свет. Я выскочил из помещения, увидел, что горит у нас склад шин», — поделился Артём.
Напомним, два часа назад, в 12:30, в Белгороде прозвучали взрывы. После атаки ВСУ загорелось здание СТО. Последствия зафиксированы и в Белгородском районе.