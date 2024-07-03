«Сюда никогда не прилетало»: очевидец сообщил подробности атаки на СТО в Белгороде

Сотрудник попавшей под обстрел СТО в Белгороде рассказал, как всё произошло

Сегодня ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. После одного из обстрелов произошёл пожар в здании «шиномонтажки». Очевидец — сотрудник СТО — рассказал, как всё произошло. Видео публикует «Мир Белогорья».