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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Место прилёта в Белгороде

«Сюда никогда не прилетало»: очевидец сообщил подробности атаки на СТО в Белгороде

3 июля 2024, 11:41
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Место прилёта в Белгороде

Сотрудник попавшей под обстрел СТО в Белгороде рассказал, как всё произошло

Сегодня ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. После одного из обстрелов произошёл пожар в здании «шиномонтажки». Очевидец — сотрудник СТО — рассказал, как всё произошло. Видео публикует «Мир Белогорья».

Сегодня, 3 июля, Белгород снова оказался под обстрелом. Один из ударов пришёлся по зданию «шиномонтажки». Очевидец произошедшего — сотрудник станции техобслуживания Артём — рассказал, как всё было.

Когда зазвучала сирена ракетной опасности, Артём находился в здании и разбирал колесо.

«Начались бахи, и буквально через полминуты был сильный взрыв, хлопок. Осыпался потолок, пропал свет. Я выскочил из помещения, увидел, что горит у нас склад шин», — поделился Артём.

Напомним, два часа назад, в 12:30, в Белгороде прозвучали взрывы. После атаки ВСУ загорелось здание СТО. Последствия зафиксированы и в Белгородском районе.

Комментарий сотрудника пострадавшей во время обстрела шиномонтажки
Видео: Telegram-канал «Мир Белогорья»
Момент прилёта в СТО в Белгороде попал на видео
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