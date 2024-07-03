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Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Пожар в Белгороде после массированного обстрела

Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода

3 июля 2024, 11:00
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пожар в Белгороде после массированного обстрела

В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО

После атаки ВСУ пожар произошёл в здании СТО — загорелись шины. Автомеханики вовремя сориентировались и вывели людей из здания. Пожар продолжают тушить. Кроме того, последствия обстрела есть и в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

В Белгороде после массированной атаки ВСУ днём 3 июля произошёл пожар в здании СТО. Загорелись шины. Автомеханики быстро вывели людей из здания и вызвали оперативные службы.

Пожар на складе до сих пор продолжается. На месте работают пожарные расчёты.

Известно также, что в результате атаки повреждена крыша одного из помещений производственного предприятия. В трёх частных домах посекло фасады и кровли. Повреждено 27 машин.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, сотрудники управы проводят подомовой обход в районах, ближайших к месту ЧП. Возможно, число разрушений увеличится.

Последствия обстрела есть и в Белгородском районе. В Дубовом пробита кровля частного дома и повреждены две машины, в Таврово посекло крышу частного дома. В Репном от осколков пострадал один автомобиль.

Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Пожар в Белгороде после массированного обстрелаПожар в Белгороде после массированного обстрела
Пожар в Белгороде после массированного обстрелаПожар в Белгороде после массированного обстрела
Пожар в Белгороде после массированного обстрелаПожар в Белгороде после массированного обстрела
Пожар в Белгороде после массированного обстрелаПожар в Белгороде после массированного обстрела
Пожар в Белгороде после массированного обстрелаПожар в Белгороде после массированного обстрела
Пожар в Белгороде после массированного обстрела
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Массированная атака на Белгород: в городе после сильного обстрела виден дым
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