Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Белгороде после массированной атаки ВСУ днём 3 июля произошёл пожар в здании СТО. Загорелись шины. Автомеханики быстро вывели людей из здания и вызвали оперативные службы.
Пожар на складе до сих пор продолжается. На месте работают пожарные расчёты.
Известно также, что в результате атаки повреждена крыша одного из помещений производственного предприятия. В трёх частных домах посекло фасады и кровли. Повреждено 27 машин.
По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, сотрудники управы проводят подомовой обход в районах, ближайших к месту ЧП. Возможно, число разрушений увеличится.
Последствия обстрела есть и в Белгородском районе. В Дубовом пробита кровля частного дома и повреждены две машины, в Таврово посекло крышу частного дома. В Репном от осколков пострадал один автомобиль.
Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.