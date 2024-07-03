Момент прилёта в СТО в Белгороде попал на видео

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлён момент атаки ВСУ на станцию технического облуживания в Белгороде. Жуткий ролик заснял местный житель.
Напомним, около 12:30 белгородцы услышали серию мощных взрывов. Чуть позже стало известно, что пострадало здание шиномонтажного салона — там произошло возгорание шин. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о других последствиях обстрела. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.