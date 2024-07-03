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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Последствия обстрела Белгорода

Момент прилёта в СТО в Белгороде попал на видео

3 июля 2024, 11:12
Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгорода
Белгород и район вновь оказались под обстрелом. В результате пострадало здание СТО на улице Корочанской. Момент атаки ВСУ попал на видео местного жителя, который находился рядом с «шиномонтажкой».

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлён момент атаки ВСУ на станцию технического облуживания в Белгороде. Жуткий ролик заснял местный житель.

Напомним, около 12:30 белгородцы услышали серию мощных взрывов. Чуть позже стало известно, что пострадало здание шиномонтажного салона — там произошло возгорание шин. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о других последствиях обстрела. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Момент «прилёта» в СТО
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода
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Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода
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