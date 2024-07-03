В Белгородской области экстремально жарко: когда ожидать снижения температуры?

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Согласно прогнозу синоптиков, в Белгородской области вновь ожидается экстремально жаркая погода. Сегодня, 3 июля, температура воздуха днём поднимется до +32…+37 °C. В Белгороде ожидается +33…+35 °C.
По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха в Белгороде будет постепенно снижаться. В четверг, 4 июля, ожидается +35 °C, в пятницу, 5 июля, — до +33 °C, а в субботу, 6 июля, — уже более комфортные +28 °C. Но сильно радоваться белгородцам не стоит, потому уже с воскресенья температура начнёт снова повышаться.
До конца недели осадков не предвидится, на небе будет переменная облачность.
Чтобы обезопасить себя в жаркую погоду от теплового удара и перегрева, следуйте рекомендациям МЧС.