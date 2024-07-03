В Белгородской области экстремально жарко: когда ожидать снижения температуры?

По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха в Белгороде будет постепенно снижаться. В четверг, 4 июля, ожидается +35 °C, в пятницу, 5 июля, — до +33 °C, а в субботу, 6 июля, — уже более комфортные +28 °C. Но сильно радоваться белгородцам не стоит, потому уже с воскресенья температура начнёт снова повышаться.