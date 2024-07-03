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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Жара

В Белгородской области экстремально жарко: когда ожидать снижения температуры?

3 июля 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney
Жара

Жаркая погода задержится в Белгородской области

Сегодня, 3 июля, в Белгородской области снова очень жарко. Воздух прогрелся местами до +37 °C. Белгородцам следует быть готовыми к тому, что жара продержится до конца недели. Прогноз публикуют МЧС Белгородской области и Гидрометцентр.
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Погода

Согласно прогнозу синоптиков, в Белгородской области вновь ожидается экстремально жаркая погода. Сегодня, 3 июля, температура воздуха днём поднимется до +32…+37 °C. В Белгороде ожидается +33…+35 °C.

По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха в Белгороде будет постепенно снижаться. В четверг, 4 июля, ожидается +35 °C, в пятницу, 5 июля, — до +33 °C, а в субботу, 6 июля, — уже более комфортные +28 °C. Но сильно радоваться белгородцам не стоит, потому уже с воскресенья температура начнёт снова повышаться.

До конца недели осадков не предвидится, на небе будет переменная облачность.

Чтобы обезопасить себя в жаркую погоду от теплового удара и перегрева, следуйте рекомендациям МЧС.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Температура#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз#Белгород
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