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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Жара

Аномальная жара в Белгороде: как избежать теплового удара?

2 июля 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
Жара

Жара усиливается в Белгородской области

Завтра, 3 июля, в Белгородской области температура воздуха поднимется до +37 °С. Что нужно делать, чтобы обезопасить себя от теплового удара? Главное управление МЧС России по Белгородской области подготовило рекомендации, которые помогут не перегреться.
Сюжет
МЧС

Завтра, 2 июля, в Белгородской области ожидается аномальная жара. Температура воздуха днём поднимется до +32…+37 °С, а в Белгороде — до +33…+35 °С.

Чтобы легче перенести жару, носите лёгкую свободную одежду из натуральных тканей, головной убор и берите с собой воду. Будьте внимательны и осторожны: в жаркую погоду возрастает риск возникновения пожаров. Не оставляйте детей без присмотра. Не купайтесь в необорудованных местах. Если же вы отправляетесь на прогулку на лодке или другом водном транспорте, обязательно наденьте спасательный жилет.

В жаркую погоду высок риск заработать тепловой удар. Чтобы избежать его:

  • исключите физические нагрузки, двигайтесь не спеша;
  • старайтесь пить больше воды;
  • чаще находитесь в тени;
  • не забывайте носить головной убор.

Спасатели советуют водителям парковать свои автомобили в тени и перед поездкой проветривать салон. Если во время движения вам станет плохо, остановитесь, умойтесь и выпейте воды.

Также МЧС напоминает, что нельзя оставлять детей и животных одних в машине, даже ненадолго.

Синоптики обещают, что жаркая погода продержится в Белгородской области как минимум до 4 июля.

Аномальная жара пришла в Белгородскую область: как долго она продержится?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#МЧС#Жара#Новости Белгорода#Белгород#Тепловой удар
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