Аномальная жара в Белгороде: как избежать теплового удара?

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Завтра, 2 июля, в Белгородской области ожидается аномальная жара. Температура воздуха днём поднимется до +32…+37 °С, а в Белгороде — до +33…+35 °С.
Чтобы легче перенести жару, носите лёгкую свободную одежду из натуральных тканей, головной убор и берите с собой воду. Будьте внимательны и осторожны: в жаркую погоду возрастает риск возникновения пожаров. Не оставляйте детей без присмотра. Не купайтесь в необорудованных местах. Если же вы отправляетесь на прогулку на лодке или другом водном транспорте, обязательно наденьте спасательный жилет.
В жаркую погоду высок риск заработать тепловой удар. Чтобы избежать его:
Спасатели советуют водителям парковать свои автомобили в тени и перед поездкой проветривать салон. Если во время движения вам станет плохо, остановитесь, умойтесь и выпейте воды.
Также МЧС напоминает, что нельзя оставлять детей и животных одних в машине, даже ненадолго.
Синоптики обещают, что жаркая погода продержится в Белгородской области как минимум до 4 июля.