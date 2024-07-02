Аномальная жара в Белгороде: как избежать теплового удара?

Чтобы легче перенести жару, носите лёгкую свободную одежду из натуральных тканей, головной убор и берите с собой воду. Будьте внимательны и осторожны: в жаркую погоду возрастает риск возникновения пожаров. Не оставляйте детей без присмотра. Не купайтесь в необорудованных местах. Если же вы отправляетесь на прогулку на лодке или другом водном транспорте, обязательно наденьте спасательный жилет.