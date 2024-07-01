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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Жара

Аномальная жара пришла в Белгородскую область: как долго она продержится?

1 июля 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
Жара

Спасатели предупреждают об аномальной жаре в Белгородской области

В Белгороде на этой неделе воздух максимально прогреется до +36 °С, ещё жарче может быть в других районах региона. Подробности сообщили в МЧС и Гидрометцентре.
Сюжет
МЧС

В Белгородскую область пришла аномальная жара. Опасная погода продержится в регионе как минимум по 4 июля.

По информации МЧС, 2 июля в Белгородской области температура воздуха в отдельных районах составит до +35 °С. В среду и четверг, 3 и 4 июля, столбик термометра поднимется до +37 °С.

Добавим, что в Белгородской области из-за аномальной жары действует оранжевый уровень погодной опасности.

В Белгороде в ближайшие дни тоже будет очень жарко. Во вторник, 2 июля, воздух прогреется до +33…+34 °С.

По информации Гидрометцентра, жарко в Белгороде будет до пятницы, 5 июля, включительно. Максимально воздух прогреется днём в четверг — до +36 °С. В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, жара немного спадёт — до +27…+29 °С.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Жара#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Белгород
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