Аномальная жара пришла в Белгородскую область: как долго она продержится?

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Белгородскую область пришла аномальная жара. Опасная погода продержится в регионе как минимум по 4 июля.
По информации МЧС, 2 июля в Белгородской области температура воздуха в отдельных районах составит до +35 °С. В среду и четверг, 3 и 4 июля, столбик термометра поднимется до +37 °С.
Добавим, что в Белгородской области из-за аномальной жары действует оранжевый уровень погодной опасности.
В Белгороде в ближайшие дни тоже будет очень жарко. Во вторник, 2 июля, воздух прогреется до +33…+34 °С.
По информации Гидрометцентра, жарко в Белгороде будет до пятницы, 5 июля, включительно. Максимально воздух прогреется днём в четверг — до +36 °С. В субботу и воскресенье, 6 и 7 июля, жара немного спадёт — до +27…+29 °С.