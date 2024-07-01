Аномальная жара пришла в Белгородскую область: как долго она продержится?

Спасатели предупреждают об аномальной жаре в Белгородской области

В Белгороде на этой неделе воздух максимально прогреется до +36 °С, ещё жарче может быть в других районах региона. Подробности сообщили в МЧС и Гидрометцентре.

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