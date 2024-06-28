Белгородцев ожидают жаркие выходные

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В субботу, 29 июня, в Белгородской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер. Температура составит от +12 °С до +17 °С. Днём ветер северный 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +26…+31 °С.
В Белгороде завтра будет малооблачная погода. Ночью ожидается +14 °С, днём потеплеет до +29 °С.
В воскресенье в столице региона тоже будет солнечно. В тёмное время суток термометры покажут около +16 °С. Днём же ожидается жара — до +31 °С.
Ещё выше температура в Белгороде будет на следующей неделе, предупреждает Гидрометцентр. В понедельник столбик термометра поднимется до +32 °С, а в четверг, 4 июля, — до +33 °С. Осадков при этом не ожидается.