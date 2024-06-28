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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Жара

Белгородцев ожидают жаркие выходные

28 июня 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Жара

Спасатели предупреждают белгородцев о предстоящей жаре

Столбик термометра поднимется до +31 °С. Осадков при этом не ожидается, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сюжет
МЧС

В субботу, 29 июня, в Белгородской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер. Температура составит от +12 °С до +17 °С. Днём ветер северный 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +26…+31 °С.

В Белгороде завтра будет малооблачная погода. Ночью ожидается +14 °С, днём потеплеет до +29 °С.

В воскресенье в столице региона тоже будет солнечно. В тёмное время суток термометры покажут около +16 °С. Днём же ожидается жара — до +31 °С.

Ещё выше температура в Белгороде будет на следующей неделе, предупреждает Гидрометцентр. В понедельник столбик термометра поднимется до +32 °С, а в четверг, 4 июля, — до +33 °С. Осадков при этом не ожидается.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Жара#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Белгород
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