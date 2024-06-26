Как в Чечне или Ростовской области: каким может быть климат в Белгороде через 60 лет?

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Исследователи из Центра экологических наук Университета Мэриленда создали интерактивную карту, которая позволяет представить, каким будет климат в городах мира через 60 лет. Для создания этой карты использованы данные о выбросах.
Если не принимать никаких мер, то в 2080 году климат в Белгороде будет похож на климат в городе Энгель-Юрт в Чечне. Из-за высокого уровня выбросов лето будет на 6,9°C жарче и на 13,7% суше.
Зимой также не стоит ожидать похолодания. Температура воздуха поднимется в среднем на 6,7°C, а влажность — на 11,1%.
Также учёные предоставили прогноз изменений климата, если уровень выбросов станет меньше. Согласно этому прогнозу, в 2080 году климат Белгорода будет напоминать климат посёлка Целина в Ростовской области. Летом температура воздуха будет выше на 2,4°C, а влажность — на 1,7%. Зимой же станет теплее на 2,8°C, а влажность увеличится на 7,6%.
Напомним, в Белгородской области продлили особый противопожарный режим. Это связано с сухой, жаркой и ветреной погодой в регионе. Режим будет действовать до 14 июля.