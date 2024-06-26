Как в Чечне или Ростовской области: каким может быть климат в Белгороде через 60 лет?

Также учёные предоставили прогноз изменений климата, если уровень выбросов станет меньше. Согласно этому прогнозу, в 2080 году климат Белгорода будет напоминать климат посёлка Целина в Ростовской области. Летом температура воздуха будет выше на 2,4°C, а влажность — на 1,7%. Зимой же станет теплее на 2,8°C, а влажность увеличится на 7,6%.