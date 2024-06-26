bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Учёные составили вероятный прогноз по климату в Белгороде в 2080 году

Как в Чечне или Ростовской области: каким может быть климат в Белгороде через 60 лет?

26 июня 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney

Учёные составили вероятный прогноз по климату в Белгороде в 2080 году

Человечество уже столкнулось с климатическим кризисом — последний год был самым жарким за всю историю. Как это отразится на погоде в Белгороде, скажем, через 60 лет? Узнала редакция Бел.Ру.

Исследователи из Центра экологических наук Университета Мэриленда создали интерактивную карту, которая позволяет представить, каким будет климат в городах мира через 60 лет. Для создания этой карты использованы данные о выбросах.

Если не принимать никаких мер, то в 2080 году климат в Белгороде будет похож на климат в городе Энгель-Юрт в Чечне. Из-за высокого уровня выбросов лето будет на 6,9°C жарче и на 13,7% суше.

Зимой также не стоит ожидать похолодания. Температура воздуха поднимется в среднем на 6,7°C, а влажность — на 11,1%.

Также учёные предоставили прогноз изменений климата, если уровень выбросов станет меньше. Согласно этому прогнозу, в 2080 году климат Белгорода будет напоминать климат посёлка Целина в Ростовской области. Летом температура воздуха будет выше на 2,4°C, а влажность — на 1,7%. Зимой же станет теплее на 2,8°C, а влажность увеличится на 7,6%.

Напомним, в Белгородской области продлили особый противопожарный режим. Это связано с сухой, жаркой и ветреной погодой в регионе. Режим будет действовать до 14 июля.

В Белгородской области продлили особый противопожарный режим
Узнать подробнее
Читайте также:
Ливни, град и сильный ветер надвигаются на Белгородскую областьСкончался первопроходец экологических начинаний Белгородской области Егор ГлазуновПохолодание было недолгим: в Белгородскую область возвращается жара
#Валерия Колесникова#Общество#Экология#Температура#Новости Белгорода#Исследование#Прогноз#Климат#Белгород#Выбросы#Влажность
Подпишитесь
«Выпил со старшим товарищем». Показания белгородского министра ЖКХ по делу Полежаева
Сегодня, 13:55
Белгородцы продают повреждённые обстрелами машины с «висящими» выплатами
Сегодня, 12:56
На парковке белгородской больницы произошёл взрыв, есть пострадавшие
Сегодня, 09:21
«Знакомы давно»: один из богатейших белгородцев дал показания по делу Полежаева
Сегодня, 14:39
Не зона СВО: срочнику отказали в выплате, так как ранило его в Белгородской области
Сегодня, 12:08
«Муромский лес» — новое пространство для загородного дома в Белгородском районе
Сегодня, 11:30