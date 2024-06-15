Почему нельзя пить холодное пиво в жару? Мнением и рекомендациями поделился диетолог

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Диетолог Александр Четвериков рассказал о том, почему в жаркую летнюю погоду не стоит охлаждаться и пополнять водный баланс с помощью холодного пива и любых других алкогольных напитков.
«Пиво так же вредно пить при жаре, как и любой алкоголь. Да, создаётся впечатление, что пиво насыщает, охлаждает, но на самом деле это совсем не так. То же самое касается энергетиков, лимонадов и других сладких напитков. Они никогда не спасут от жары, а только усугубляют жажду. Организм подвергается обезвоживанию. Заменить их лучше хотя бы минеральной водой», — объясняет он.
Пиво пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему. Из-за чего? Оно выводит из организма множество полезных для него веществ, микроэлементов и, главное, калий. Из-за того, что его перестаёт хватать для оптимальной работы сердечной мышцы, без калия работоспособность сердца снижается:
«Тем более пиво обладает обезвоживающим эффектом, мочегонным эффектом сильным. Поэтому люди стараются выпить больше пива, стараются свой организм „наводнить“. А на самом деле они ещё больше и больше обезвоживают себя».
Тем более, рассказывает далее Александр Четвериков, для людей, которые злоупотребляют алкоголем и часто пьют пиво, предпринимая попытки заменить обычную воду, её наоборот лишаются, обезвоживая организм. Диетолог поясняет, что зачастую подобное может закончиться очень печально. Не только серьёзными проблемами со здоровьем, но и летальным исходом.
«Поэтому в жаркий период я бы пиво и энергетики настоятельно вообще не рекомендовал. Энергетики особенно детям лучше в таких случаях запретить. Дети наши часто их покупают, употребляют, чем тоже наносят себе вред. А из-за высокой температуры воздуха, забыл дополнить к пиву, уровень алкоголя в напитках повышается», — делится Четвериков.
Так, в жаркую погоду диетолог рекомендует насыщать организм водой и охлаждаться с помощью обычной воды, свежевыжатых соков (которые обязательно нужно разбавлять водой в соотношении 1:10), чайный гриб, несладкие морсы, зелёный, чёрный чай и т. д.
Ранее свои рекомендации для офисных работников и для тех, кто в жару работает на улице, опубликовал Роспотребнадзор. Так, работодателям предложили сократить рабочий день для своих сотрудников, а работникам дали совет — пить больше воды. Причина сократить рабочий день на час — температура 28,5 °C в помещении. И так с увеличением температуры увеличивается и количество часов сокращения. Также рекомендуется поставить кондиционер, если имеется, на температуру от 24 до 25 °C.