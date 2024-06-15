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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Здоровье

Почему нельзя пить холодное пиво в жару? Мнением и рекомендациями поделился диетолог

15 июня 2024, 10:22
Фото: Kandinsky
Здоровье

Диетолог объяснил белгородцам, почему нельзя пить пиво в жару, чтобы охладиться

Диетолог предостерегает от употребления пива и других алкогольных напитков в жаркую погоду. Они лишь усугубляют обезвоживание организма, вредно влияют на сердечно-сосудистую систему из-за вывода полезных веществ и калия. Чтобы не обезвоживать организм и далее, замените их лучше минеральной водой.

Диетолог Александр Четвериков рассказал о том, почему в жаркую летнюю погоду не стоит охлаждаться и пополнять водный баланс с помощью холодного пива и любых других алкогольных напитков.

«Пиво так же вредно пить при жаре, как и любой алкоголь. Да, создаётся впечатление, что пиво насыщает, охлаждает, но на самом деле это совсем не так. То же самое касается энергетиков, лимонадов и других сладких напитков. Они никогда не спасут от жары, а только усугубляют жажду. Организм подвергается обезвоживанию. Заменить их лучше хотя бы минеральной водой», — объясняет он.

Пиво пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему. Из-за чего? Оно выводит из организма множество полезных для него веществ, микроэлементов и, главное, калий. Из-за того, что его перестаёт хватать для оптимальной работы сердечной мышцы, без калия работоспособность сердца снижается:

«Тем более пиво обладает обезвоживающим эффектом, мочегонным эффектом сильным. Поэтому люди стараются выпить больше пива, стараются свой организм „наводнить“. А на самом деле они ещё больше и больше обезвоживают себя».

Тем более, рассказывает далее Александр Четвериков, для людей, которые злоупотребляют алкоголем и часто пьют пиво, предпринимая попытки заменить обычную воду, её наоборот лишаются, обезвоживая организм. Диетолог поясняет, что зачастую подобное может закончиться очень печально. Не только серьёзными проблемами со здоровьем, но и летальным исходом.

«Поэтому в жаркий период я бы пиво и энергетики настоятельно вообще не рекомендовал. Энергетики особенно детям лучше в таких случаях запретить. Дети наши часто их покупают, употребляют, чем тоже наносят себе вред. А из-за высокой температуры воздуха, забыл дополнить к пиву, уровень алкоголя в напитках повышается», — делится Четвериков.

Так, в жаркую погоду диетолог рекомендует насыщать организм водой и охлаждаться с помощью обычной воды, свежевыжатых соков (которые обязательно нужно разбавлять водой в соотношении 1:10), чайный гриб, несладкие морсы, зелёный, чёрный чай и т. д.

Ранее свои рекомендации для офисных работников и для тех, кто в жару работает на улице, опубликовал Роспотребнадзор. Так, работодателям предложили сократить рабочий день для своих сотрудников, а работникам дали совет — пить больше воды. Причина сократить рабочий день на час — температура 28,5 °C в помещении. И так с увеличением температуры увеличивается и количество часов сокращения. Также рекомендуется поставить кондиционер, если имеется, на температуру от 24 до 25 °C.

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