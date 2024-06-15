Почему нельзя пить холодное пиво в жару? Мнением и рекомендациями поделился диетолог

Ранее свои рекомендации для офисных работников и для тех, кто в жару работает на улице, опубликовал Роспотребнадзор. Так, работодателям предложили сократить рабочий день для своих сотрудников, а работникам дали совет — пить больше воды. Причина сократить рабочий день на час — температура 28,5 °C в помещении. И так с увеличением температуры увеличивается и количество часов сокращения. Также рекомендуется поставить кондиционер, если имеется, на температуру от 24 до 25 °C.