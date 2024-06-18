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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Что пить в жару летом?

Квас и жара: диетолог рассказал, как не навредить себе квасом и чем его заменить

18 июня 2024, 14:10
Фото: Kandinsky
Что пить в жару летом?

Диетолог рассказал белгородцам о квасе и чем его заменить при противопоказаниях

Редакция Бел.Ру продолжает тему жары и борьбы с ней. Популярный прохладительный напиток — квас. Вкусный и полезный, но он имеет и свои противопоказания. Так и что делать? Заменить не менее полезными напитками. Диетолог рассказал о противопоказаниях и дал «освежающие» советы при отказе от кваса летом

Что представляет собой квас и кому лучше ограничить его количество или вовсе избегать?

Квас — ферментированный продукт, который образуется в результате брожения и в котором максимальное содержание алкоголя может доходить только до 1,2% или до 1,3%. Однако бывает всё-таки и больше. Избегать напитка стоит людям, страдающим от панкреатита, а также заболеваниями печени, почек.

«Но квас — тоже очень хорошо. Он содержит много микроэлементов, очень хорошо освежает и пополняет все необходимые потери, которые мы теряем вместе с потом. Квас как раз очень вовремя приходит к нам на помощь в этом плане», — поясняет диетолог Четвериков Александр Николаевич.

Что касается полезных веществ, содержащихся в квасе, то специалист называет витамины группы B, которые оказывают успокаивающий эффект. Напиток положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Его можно употреблять практически всем людям, продолжает диетолог. Однако квас имеет кислотную структуру, поэтому людям, имеющим проблемы с желудком типа гастрита или язвы, нужно быть осторожными, т. к. заболевания могут обостриться.

Кому не рекомендуется пить квас?Кому не рекомендуется пить квас?
Кому не рекомендуется пить квас?
Фото: Kandinsky

А беременным и кормящим пить квас можно?

А что касается беременных и кормящих, то Четвериков предлагает заменить им квас на минеральную воду со слабой минерализацией — до 10 грамм на литр. От кваса стоит отказаться, т. к. ребёнок, постоянно зависящий от грудного молока и питательных веществ матери, среагирует даже на подобные дозы алкоголя.

«Его необходимо максимально исключить из рациона. Поэтому далее для беременных и кормящих матерей в таком случае лучше всего подойдёт вода, разбавленные свежевыжатые соки и морсы», — отвечает он на данный вопрос.
Свежевыжатый сок хорошо подходит для беременных и кормящих матерей летомСвежевыжатый сок хорошо подходит для беременных и кормящих матерей летом
Свежевыжатый сок хорошо подходит для беременных и кормящих матерей летом
Фото: Kandinsky

Чем можно заменить квас, чтобы охладиться и восполнить водный баланс?

На первом месте по утолению жажды в жаркую погоду, отвечает диетолог, стоит, конечно же, обыкновенная вода. Её можно заменить минеральной водой, которая также будет спасать организм от обезвоживания и пополнять запасы потерянной влаги. Однако, отмечает Александр Четвериков, она должна быть только слегка солоноватой. Могут помочь справиться с жарой и домашние прохладные морсы, содержащие минимум сахара или приготовленные вовсе без него.

«Пусть это будут и замороженные ягоды, если свежих под рукой нет. Это не так важно, на самом деле. Хорошим противообезвоживающим эффектом обладает зелёный чай. Да и чёрный будет полезен. И горячий, и прохладный. Зелёный чай улучшает и регулирует потоотделение. Ещё один замечательный вариант, который богат ещё и витамином С, — это свежевыжатые соки. К примеру, апельсиновый или лимонный. Соки нужно разводить водой. От этого ещё лучше организм будет насыщаться влагой. Разводить необходимо, примерно, в соотношении 1:10. Это важно учитывать», — поясняет диетолог.
Домашний морс и компот из ягод хорошо пить летомДомашний морс и компот из ягод хорошо пить летом
Домашний морс и компот из ягод хорошо пить летом
Фото: Kandinsky

Несладкий компот тоже подойдёт для спасения от обезвоживания и восполнения жидкости в организме. Только лучшим вариантом станет, опять же, несладкий компот домашнего приготовления:

«Если мало сахара — замечательно. Откуда пошли компоты? Ещё от старой Руси. В этот период он назывался „взвар“. Варили его с очень-очень маленьким количеством сахара. Он был очень полезен и тоже помогал в жаркое время года. Ещё одним напитком, незаслуженно забытым, является чайный гриб, который приятно пить, чтобы освежиться».

Чайный гриб, рассказывает далее специалист, содержит много микроэлементов. Магний, калий, которые можно получить из напитка, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Чайный гриб отлично помогает справиться с жаройЧайный гриб отлично помогает справиться с жарой
Чайный гриб отлично помогает справиться с жарой
Фото: Kandinsky

Отметил Четвериков и воду с лимоном. В напиток можно добавить чайную ложечку мёда, имбирь и листочки мяты. По его мнению, такой напиток он бы включил в десятку тех, которые в принципе нужно включать в питьевой рацион человека.

Не стоит забывать и про кисло-молочные продукты: кефир, тан, айран, ряженка, йогурты с малым содержанием сахара.

Вода с лимоном и кисло-молочные продукты освежают в жару и восстанавливают водный баланс организмаВода с лимоном и кисло-молочные продукты освежают в жару и восстанавливают водный баланс организма
Вода с лимоном и кисло-молочные продукты освежают в жару и восстанавливают водный баланс организма
Фото: Kandinsky

Ранее журналистка Бел.Ру собрала в своём материале информацию о пользе и вреде кваса, а также о том, как его приготовить самостоятельно. Однако не только этот напиток выбирают для того, чтобы охладиться и справиться с жаждой. Речь идёт о холодном пиве. Алкогольный напиток диетолог не очень оценил. А также рассказал о других напитках, которые в принципе запретил бы употреблять белгородцам.

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