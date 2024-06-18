Квас и жара: диетолог рассказал, как не навредить себе квасом и чем его заменить

Редакция Бел.Ру продолжает тему жары и борьбы с ней. Популярный прохладительный напиток — квас. Вкусный и полезный, но он имеет и свои противопоказания. Так и что делать? Заменить не менее полезными напитками. Диетолог рассказал о противопоказаниях и дал «освежающие» советы при отказе от кваса летом

Что представляет собой квас и кому лучше ограничить его количество или вовсе избегать?

А беременным и кормящим пить квас можно?