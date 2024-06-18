Квас и жара: диетолог рассказал, как не навредить себе квасом и чем его заменить

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Квас — ферментированный продукт, который образуется в результате брожения и в котором максимальное содержание алкоголя может доходить только до 1,2% или до 1,3%. Однако бывает всё-таки и больше. Избегать напитка стоит людям, страдающим от панкреатита, а также заболеваниями печени, почек.
«Но квас — тоже очень хорошо. Он содержит много микроэлементов, очень хорошо освежает и пополняет все необходимые потери, которые мы теряем вместе с потом. Квас как раз очень вовремя приходит к нам на помощь в этом плане», — поясняет диетолог Четвериков Александр Николаевич.
Что касается полезных веществ, содержащихся в квасе, то специалист называет витамины группы B, которые оказывают успокаивающий эффект. Напиток положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Его можно употреблять практически всем людям, продолжает диетолог. Однако квас имеет кислотную структуру, поэтому людям, имеющим проблемы с желудком типа гастрита или язвы, нужно быть осторожными, т. к. заболевания могут обостриться.
А что касается беременных и кормящих, то Четвериков предлагает заменить им квас на минеральную воду со слабой минерализацией — до 10 грамм на литр. От кваса стоит отказаться, т. к. ребёнок, постоянно зависящий от грудного молока и питательных веществ матери, среагирует даже на подобные дозы алкоголя.
«Его необходимо максимально исключить из рациона. Поэтому далее для беременных и кормящих матерей в таком случае лучше всего подойдёт вода, разбавленные свежевыжатые соки и морсы», — отвечает он на данный вопрос.
На первом месте по утолению жажды в жаркую погоду, отвечает диетолог, стоит, конечно же, обыкновенная вода. Её можно заменить минеральной водой, которая также будет спасать организм от обезвоживания и пополнять запасы потерянной влаги. Однако, отмечает Александр Четвериков, она должна быть только слегка солоноватой. Могут помочь справиться с жарой и домашние прохладные морсы, содержащие минимум сахара или приготовленные вовсе без него.
«Пусть это будут и замороженные ягоды, если свежих под рукой нет. Это не так важно, на самом деле. Хорошим противообезвоживающим эффектом обладает зелёный чай. Да и чёрный будет полезен. И горячий, и прохладный. Зелёный чай улучшает и регулирует потоотделение. Ещё один замечательный вариант, который богат ещё и витамином С, — это свежевыжатые соки. К примеру, апельсиновый или лимонный. Соки нужно разводить водой. От этого ещё лучше организм будет насыщаться влагой. Разводить необходимо, примерно, в соотношении 1:10. Это важно учитывать», — поясняет диетолог.
Несладкий компот тоже подойдёт для спасения от обезвоживания и восполнения жидкости в организме. Только лучшим вариантом станет, опять же, несладкий компот домашнего приготовления:
«Если мало сахара — замечательно. Откуда пошли компоты? Ещё от старой Руси. В этот период он назывался „взвар“. Варили его с очень-очень маленьким количеством сахара. Он был очень полезен и тоже помогал в жаркое время года. Ещё одним напитком, незаслуженно забытым, является чайный гриб, который приятно пить, чтобы освежиться».
Чайный гриб, рассказывает далее специалист, содержит много микроэлементов. Магний, калий, которые можно получить из напитка, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Отметил Четвериков и воду с лимоном. В напиток можно добавить чайную ложечку мёда, имбирь и листочки мяты. По его мнению, такой напиток он бы включил в десятку тех, которые в принципе нужно включать в питьевой рацион человека.
Не стоит забывать и про кисло-молочные продукты: кефир, тан, айран, ряженка, йогурты с малым содержанием сахара.
Ранее журналистка Бел.Ру собрала в своём материале информацию о пользе и вреде кваса, а также о том, как его приготовить самостоятельно. Однако не только этот напиток выбирают для того, чтобы охладиться и справиться с жаждой. Речь идёт о холодном пиве. Алкогольный напиток диетолог не очень оценил. А также рассказал о других напитках, которые в принципе запретил бы употреблять белгородцам.