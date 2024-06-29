Жара в Белгородской области идёт на рекорды

Не будет дождя и в течение следующей рабочей недели, говорится в прогнозе Гидрометцентра. Температура днём будет колебаться от +29 °С до +33 °С.

В Белгороде температура ближайшей ночью составит +16 °С. Днём в воскресенье потеплеет до +31 °С. Осадков не ожидается.

Днём воздух в регионе прогреется до +28…+33 °С. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

В Белгородской области в воскресенье, 30 июня, будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью температура составит +13…+18 °С. Ветер северной четверти 2-7 м/с.

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