Жара в Белгородской области идёт на рекорды

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Белгородской области в воскресенье, 30 июня, будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью температура составит +13…+18 °С. Ветер северной четверти 2-7 м/с.
Днём воздух в регионе прогреется до +28…+33 °С. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
В Белгороде температура ближайшей ночью составит +16 °С. Днём в воскресенье потеплеет до +31 °С. Осадков не ожидается.
Не будет дождя и в течение следующей рабочей недели, говорится в прогнозе Гидрометцентра. Температура днём будет колебаться от +29 °С до +33 °С.