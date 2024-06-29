bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Жара

Жара в Белгородской области идёт на рекорды

29 июня 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney
Жара

В Белгородской области воздух прогреется до +33 °С

Осадков в последний день недели не ожидается. Прогнозом поделились в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области в воскресенье, 30 июня, будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью температура составит +13…+18 °С. Ветер северной четверти 2-7 м/с.

Днём воздух в регионе прогреется до +28…+33 °С. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

В Белгороде температура ближайшей ночью составит +16 °С. Днём в воскресенье потеплеет до +31 °С. Осадков не ожидается.

Не будет дождя и в течение следующей рабочей недели, говорится в прогнозе Гидрометцентра. Температура днём будет колебаться от +29 °С до +33 °С.

Как летом сохранить баланс между вкусным мороженым и здоровьем? Отвечает диетолог
Узнать подробнее
Читайте также:
Квас и жара: диетолог рассказал, как не навредить себе квасом и чем его заменитьПочему нельзя пить холодное пиво в жару? Мнением и рекомендациями поделился диетологСократить рабочий день и пить много воды: как работать во время жары?
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Жара#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Белгород
Подпишитесь
В белгородском зоопарке поселился москвич Рудольф
Сегодня, 17:29
«Мы — часть России»: грайворонцы составили обращение к президенту и главе Минобороны
Сегодня, 10:30
Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?
Сегодня, 09:38
В мэрии рассказали о едва не случившейся трагедии на пляже в Белгороде
Сегодня, 14:25
Новую ракетную опасность в Белгороде объявили спустя две минуты после отбоя
Сегодня, 15:52
Магазин и дом сгорели, ещё один дом разрушен после атак ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 13:10