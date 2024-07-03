Где продают самое дешёвое и самое дорогое мясо в Белгородской области?

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Самая низкая цена на свиной окорок в области зафиксирована в Белгородском районе. Жители посёлка Разумное могут приобрести килограмм мяса по адресу Сиреневый бульвар, 1а всего за 282 рубля.
Самая высокая цена на свиной окорок была отмечена в Красногвардейском районе. В городе Бирюч на улице Маркина, 1н можно отдать за килограмм свинины 450 рублей.
Более подробную информацию о ценах можно найти в карточках.
Напоминаем, зз-за обстрелов Белгорода в марте цены на мясо и другие продукты сильно выросли.