Где продают самое дешёвое и самое дорогое мясо в Белгородской области?

В Белгородской области изучили цены на свиной окорок

В районах Белгородской области килограмм свиного окорока стоит по-разному. Специалисты провели исследование и определили, где можно приобрести этот вид мяса по наиболее выгодной цене. Подробности сообщил губернатор в своём Telegram-канале.