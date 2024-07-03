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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Мясо

Где продают самое дешёвое и самое дорогое мясо в Белгородской области?

3 июля 2024, 09:17
Фото: 1MI
Мясо

В Белгородской области изучили цены на свиной окорок

В районах Белгородской области килограмм свиного окорока стоит по-разному. Специалисты провели исследование и определили, где можно приобрести этот вид мяса по наиболее выгодной цене. Подробности сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Самая низкая цена на свиной окорок в области зафиксирована в Белгородском районе. Жители посёлка Разумное могут приобрести килограмм мяса по адресу Сиреневый бульвар, 1а всего за 282 рубля.

Самая высокая цена на свиной окорок была отмечена в Красногвардейском районе. В городе Бирюч на улице Маркина, 1н можно отдать за килограмм свинины 450 рублей.

Более подробную информацию о ценах можно найти в карточках.

Напоминаем, зз-за обстрелов Белгорода в марте цены на мясо и другие продукты сильно выросли.

Цены за 1 кг свиного окорокаЦены за 1 кг свиного окорока
Цены за 1 кг свиного окорокаЦены за 1 кг свиного окорока
Цены за 1 кг свиного окорокаЦены за 1 кг свиного окорока
Цены за 1 кг свиного окорока
Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова
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