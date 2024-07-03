В Белгороде потушили загоревшееся после обстрела здание СТО

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
После очередного обстрела со стороны ВСУ в столице региона загорелось здание станции технического обслуживания автомобилей. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные расчёты начали оперативно тушить возгорание и не допустили распространения огня. В тушении пожара были задействованы 25 специалистов и шесть единиц спецтехники. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован.
Напомним, в 12:30 над Белгородом и районом прозвучали мощные взрывы. Позже стало известно, что под атаку попало здание СТО и ещё несколько мест в Белрайоне. Момент «прилёта» попал на видео.