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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Место пожара в Белгороде

В Белгороде потушили загоревшееся после обстрела здание СТО

3 июля 2024, 12:04
Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова
Место пожара в Белгороде
Сотрудники МЧС России успешно потушили возгорание, возникшее в здании «шиномонтажки» в результате очередной атаки на Белгород. Видео публикует МЧС Белгородской области.
Сюжет
МЧС

После очередного обстрела со стороны ВСУ в столице региона загорелось здание станции технического обслуживания автомобилей. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные расчёты начали оперативно тушить возгорание и не допустили распространения огня. В тушении пожара были задействованы 25 специалистов и шесть единиц спецтехники. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован.

Напомним, в 12:30 над Белгородом и районом прозвучали мощные взрывы. Позже стало известно, что под атаку попало здание СТО и ещё несколько мест в Белрайоне. Момент «прилёта» попал на видео.

Момент тушения пожара на «шиномонтажке»
Видео: МЧС Белгородской области
Момент прилёта в СТО в Белгороде попал на видео
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