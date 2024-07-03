Массированная атака на Белгород: в городе после сильного обстрела виден дым

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В Белгороде ПВО отразила массированную атаку на город. Сбито несколько воздушных целей. В небе остались соответствующие следы.
Это уже вторая атака на столицу региона за день. В первый раз громко было около полудня, однако взрывов тогда было значительно меньше.
Очевидцы также сообщают, что громко было и в Белгородском районе.
Кроме того, в Сети появилась информация, что в городе после взрывов заметили дым. «Фонарь» со ссылкой на собственные источники пишет, что в Белгородском районе после последнего обстрела могут быть пострадавшие.