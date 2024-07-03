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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Следы в небе после взрывов

Массированная атака на Белгород: в городе после сильного обстрела виден дым

3 июля 2024, 09:42
Фото: bel.ru
Следы в небе после взрывов

ПВО отражает массированную атаку на Белгород

В Белгороде повторно прозвучали взрывы. В этот раз их интенсивность была сильнее. Фотографиями следов в небе делятся очевидцы.
Сюжет
Пво

В Белгороде ПВО отразила массированную атаку на город. Сбито несколько воздушных целей. В небе остались соответствующие следы.

Это уже вторая атака на столицу региона за день. В первый раз громко было около полудня, однако взрывов тогда было значительно меньше.

Очевидцы также сообщают, что громко было и в Белгородском районе.

Кроме того, в Сети появилась информация, что в городе после взрывов заметили дым. «Фонарь» со ссылкой на собственные источники пишет, что в Белгородском районе после последнего обстрела могут быть пострадавшие.

Следы в небе после взрывовСледы в небе после взрывов
Следы в небе после взрывовСледы в небе после взрывов
Следы в небе после взрывовСледы в небе после взрывов
Дым после взрывовДым после взрывов
Следы в небе после взрывов
Фото: bel.ru
Несколько взрывов прогремело над Белгородом
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пво#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Атака ВСУ#Громко
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