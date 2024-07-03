Актриса Мария Шукшина предложила ПВО с Рублёвки отправить в белгородское приграничье

Шушкина отметила, что, хоть она и не является кадровым военным, но у неё всё же есть «рациональное предложение». Актриса порекомендовала «снять ПВО с Рублёвки, которое защищает не самых бедных её жителей», и отправить его в Белгородскую область. А жителям Рублёвки «раздать огнетушители» по аналогии с грайворонцами.