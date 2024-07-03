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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Актриса Мария Шукшина предложила ПВО с Рублёвки отправить в белгородское приграничье

Актриса Мария Шукшина предложила ПВО с Рублёвки отправить в белгородское приграничье

3 июля 2024, 12:47
Фото: bel.ru
На днях в Сети появились обращения грайворонцев к Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову. Одно из них «репостнула» в свой Telegram-канал известная актриса Мария Шукшина.
Сюжет
Граница

На одном из опубликованных в Сети видео люди на фоне стелы «Грайворонский горокруг» утверждают, что из-за постоянных обстрелов муниципалитета со стороны ВСУ нарушаются их конституционные права, согласно которым им положена безопасность и право на жизнь.

«Добраться домой под сбросы с вражеских дронов для нас считается удачей. Но даже дома мы не чувствуем себя в безопасности — жильё становится целью для ударов террористов. Люди не в силах защитить свою частную собственность».

Представившиеся жителями округа люди попросили помощи и защиты у президента и Министерства обороны. Роликом с обращением поделилась в своём одноимённом Telegram-канале заслуженная артистка Российской Федерации Мария Шукшина.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих? А Москва всё гудит-танцует, веселится и ходит на мероприятия и фестивали, позволяющие и дальше получать различные удовольствия от жизни!», — подписала видеообращение артистка.

Шушкина отметила, что, хоть она и не является кадровым военным, но у неё всё же есть «рациональное предложение». Актриса порекомендовала «снять ПВО с Рублёвки, которое защищает не самых бедных её жителей», и отправить его в Белгородскую область. А жителям Рублёвки «раздать огнетушители» по аналогии с грайворонцами.

Стоит отметить, что приграничные сёла Грайворонского горокруга находятся очень близко к линии боевого соприкосновения. Зачастую удары по домам и людям ВСУ наносят с помощью миномётов и артиллерии: снаряды такого типа ПВО перехватить не может. Аналогичная ситуация с дронами-камикадзе: беспилотники такого типа периодически долетают даже до Шебекино и Белгорода.

В обращении от лица жителей Грайворонского горокруга некоторые просят «усилить армию средствами РЭБ» и «отодвинуть линию боевого соприкосновения как можно дальше от нашего района».

Такую задачу ранее ставил перед ВС РФ Путин. Отметим, что в мае на харьковском направлении началась операция, в ходе которой войскам удалось отодвинуть украинские формирования от белгородской границы к реке Волчья в черте города Волчанск и к населённому пункту Липцы. Жестокие бои ведутся на этом участке фронта по сей день.

Ещё один выход из положения, предложенный людьми на видео, — сертификаты «по аналогии с Херсонской областью», чтобы можно было переехать в другой регион и начать жизнь там.

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