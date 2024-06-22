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Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Семь объявлений о ракетной опасности и создание СЭЗ: итоги дня в Белгородской области

Семь объявлений о ракетной опасности и создание СЭЗ: итоги дня в Белгородской области

22 июня 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Практически с самого утра в регионе и областном центре звучала сирена о ракетной опасности. Известно о пострадавших и погибшем. Кроме этого, 22 июня стало известно о подписании закона о создании СЭЗ в Белгородской области и других приграничных регионах. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.
Сюжет
Пожар

Несмолкаемый вой сирен

Первая сирена в областном центре раздалась в районе девяти утра. Спустя время её отменили. Но ближе к полудню белгородцев вновь предупредили об угрозе. На этот раз раздались взрывы. Читатели Бел.Ру сообщили, что после этого на улицы в посёлке Дубовое упали остатки сбитых воздушных целей.

Как позже сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки в районе Дубового загорелась трава. Пожарные расчёты очаг возгорания оперативно ликвидировали.

Кроме этого, в Дубовом повреждения получили крыши двух частных домов, также осколки посекли 17 автомобилей. А в Таврово повреждения получили три машины. ⠀

Всего на 17:30 22 июня в Белгороде и районе, Шебекино и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность семь раз.

Субботнее утро в Белгороде началось с сирены
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Пострадавшие и погибший

Не обошлось 22 июня в регионе без пострадавших мирных жителей. После атаки дрона-камикадзе в хуторе Климовое Борисовского района пострадал мужчина. Он получил контузию. Медики доставили пострадавшего в горболницу №2 Белгорода. Его состояние удовлетворительное.

Ещё один человек пострадал в селе Красное Шебекинского округа. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. У него осколочные ранения головы, плеча и ноги. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода.

А в селе Салтыково Белгородского района в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб мужчина.

После прямого попадания снаряда ВСУ в Белгородском районе погиб мужчина
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СЭЗ

Президент Владимир Путин подписал закон о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима СЭЗ на приграничные территории. Речь идёт о территориях, прилегающих к Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, а также тех, которые граничат с Украиной. Это Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области, а также Республика Крым.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Владимир Путин#Пожар#Пострадавшие#Луганская народная республика#Донецкая народная республика#Белгород#Сирена#Ракетная опасность
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