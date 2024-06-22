Семь объявлений о ракетной опасности и создание СЭЗ: итоги дня в Белгородской области

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Как позже сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки в районе Дубового загорелась трава. Пожарные расчёты очаг возгорания оперативно ликвидировали.
Кроме этого, в Дубовом повреждения получили крыши двух частных домов, также осколки посекли 17 автомобилей. А в Таврово повреждения получили три машины. ⠀
Всего на 17:30 22 июня в Белгороде и районе, Шебекино и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность семь раз.
Не обошлось 22 июня в регионе без пострадавших мирных жителей. После атаки дрона-камикадзе в хуторе Климовое Борисовского района пострадал мужчина. Он получил контузию. Медики доставили пострадавшего в горболницу №2 Белгорода. Его состояние удовлетворительное.
Ещё один человек пострадал в селе Красное Шебекинского округа. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. У него осколочные ранения головы, плеча и ноги. Его доставили в горбольницу №2 Белгорода.
А в селе Салтыково Белгородского района в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб мужчина.
Президент Владимир Путин подписал закон о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима СЭЗ на приграничные территории. Речь идёт о территориях, прилегающих к Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, а также тех, которые граничат с Украиной. Это Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области, а также Республика Крым.