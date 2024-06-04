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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Металлоинвест подвёл итоги девятого грантового конкурса «Вместе! С моим городом»

Металлоинвест подвёл итоги девятого грантового конкурса «Вместе! С моим городом»

4 июня 2024, 11:45
Фото: Металлоинвест
Компания «Металлоинвест» подвела итоги девятого грантового конкурса «Вместе! С моим городом».

Всего на конкурс поступила 171 заявка от инициативных граждан, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений Старого Оскола, Губкина, Железногорска. Из них эксперты выбрали 51 проект, на реализацию которых будет направлено 9 млн рублей.

Больше всего проектов-победителей в этом году в номинациях «Культурный город» (18 инициатив) и «Умный город» (12 проектов).

В Старом Осколе сохранению культурных традиций, изучению родного края и развитию искусства помогут такие проекты, как интерактивная постановка о вехах развития традиционной для региона глиняной игрушки и новая музей-выставка «История на ладони», раскрывающая историю Староосколья через судьбы его жителей. Для ребят возрастом от 7 до 18 лет распахнёт свои двери летняя театральная школа.

Свой вклад в развитие творческого потенциала юных губкинцев уже в этом году внесёт витражная мастерская. А в Железногорске будет организован фестиваль народного промысла «Истоки» и запущен краеведческий проект «46 деталей», рассказывающий о культуре, традициях, людях, истории Курской области.

Среди самых ярких проектов, которые призваны содействовать развитию детей, внедрению современных технологий обучения и профориентации в городах ответственности Металлоинвеста — форум для будущих мам «НеМаленькое Счастье», проект поддержки дошкольников с ОВЗ «Волшебство сенсорной комнаты», направленный на формирование у детей и педагогов навыков действий при чрезвычайных ситуациях проект «ПРОбезОПАСНОСТЬ».

Медиашкола, Школа юных инженеров и Центр поддержки инициатив помогут ребятам разных возрастов попробовать себя в различных востребованных профессиях в сфере средств массовой информации и социальных сетей, развить логическое мышление и получить навыки конструирования, проявить лидерские таланты и научиться работать в команде.

Справочно:

Общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов «Вместе! С моим городом» (ранее «Сделаем вместе!») создан компанией «Металлоинвест» в 2016 году.

Основные направления программы — повышение качества жизни в городах, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту, развитие социального предпринимательства.

Проекты принимаются в пяти номинациях: «Город для жизни», «Культурный город», «Спортивный город», «Умный город» и «Эко Город».

Максимальная сумма гранта для физических лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических — до 400 тысяч рублей.

Проекты — получатели грантов:

Старый Оскол

  • Публичная культурная выходка «Поясним за авангард!» — МБУ «Дирекция парков и скверов»
  • Секрет старооскольской глиняной игрушки — МАУК ЦКР «Горняк»
  • Дерево: жизнь и перерождение — Рубежанская Алёна Александровна
  • Орнитофауна Белгородской области — МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП»
  • Просветительский экологический проект «ЭкоДом» — МАУК «Дворец культуры „Комсомолец“
  • Форум будущих мам „НеМаленькое Счастье“ — АНО Центр поддержки семей в перинатальном периоде и семей с детьми „Семейные традиции“
  • Фестиваль футбола „Первый гол“ — МБДОУ Детский сад №66 „Журавушка“
  • У Лукоморья… — МБУК „Старооскольский Дом ремесел“
  • Студия „Кукляндия“ (для детей с ОВЗ с элементами „Мозартики“) — МБДОУ Детский сад №15 „Дюймовочка“ Старооскольского городского округа
  • Семья в спорте — Старооскольская ММОО „Федерация борьбы им. Невского“
  • Точка притяжения — МБОУ „Центр образования „Перспектива“
  • Школа профессиональной перспективы — МБУ „Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
  • Интерактивный образовательный музей-выставка „История на ладони“ — МБУ ДО „Центр дополнительного образования „Одаренность“
  • Шаг в спорт с Надеждой — ОГБУЗ „Санаторий для детей „Надежда“
  • Кузница мастерства — МБУ ДО „ДШИ №3“
  • Мелодия стали, #музыкальныйволонтёр — Филиппенко Сергей Алексеевич

Губкин

  • Маршрут построен! — МАУК «Центр культурного развития „Строитель“
  • Куда выйти из дома — АНО ЦССИ
  • Под открытым небом слов — МБУК „Централизованная библиотечная система №2“ Губкинский городской округ
  • Ярко! Студия витражного искусства — Бронникова Елена Станиславовна
  • Эко-трейл — Смирнов Владимир Николаевич
  • К чтению наперегонки — Сорокина Индира Мусаевна
  • Усыновить природы островок — МБОУ „Образовательный комплекс „СтартУМ“
  • ПРОбезОПАСНОСТЬ — МАДОУ „Детский сад комбинированного вида №32 „Журавушка“
  • Музыкально-творческий фестиваль „ЭХО“ — Полухина Дарья Ивановна
  • Кинотеатр под открытым небом — МБУК „Теплоколодезянский Дом культуры“
  • Трек-помощь — МБУДО „Дворец детского (юношеского) творчества „Юный губкинец“
  • Счастливы вместе — МБОУ „Образовательный комплекс „Перспектива“
  • Мобильная кибер-площадка „VRеале“ — МБУ „Центр молодёжных инициатив“
  • Школа юных инженеров — Черных Елена Ильинична
  • Медиашкола „InterШУМ“ — Бабич Светлана Дмитриевна
  • Эко-СемьЯ — Картавская Ирина Игоревна
  • РАСтём с творчеством — Лунёва Кристина Юрьевна

Железногорск

  • Краеведческий проект «46 деталей» — Исютина Дина Александровна
  • Семейный центр #ПроВозможности — Железногорская общественная организация инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «РАВЕНСТВО»
  • ПроГВ — Кастрикина Татьяна Алексеевна
  • СпортТайм — Железногорское отделение КОО ООО (ВОИ)
  • Волшебство сенсорной комнаты — Зобова Олеся Анатольевна
  • Эко–площадка «Ключик» — Ассоциация МБУДО «ЦДТ»
  • ПроизоШЛА беседа — Парталюк Олеся Сергеевна
  • Эколого-краеведческий проект «ЭкоКрай» — МОО «Диалог»
  • Я скоро буду плавать! — Ассоциация по оказанию содействия в деятельности МДОУ «Центр развития ребёнка „Искорка“ — детский сад №24»
  • Школа социального проектирования «Центр поддержки инициатив» — АНО «ГЦЭК „Просвещение“
  • Кино Во Двор ll сезон — Гончаров Алексей Сергеевич
  • СПОРТ fest — МБУ „Стадион „Горняк“
  • Квиз „Борцы сумом“ — АНО „Интелект“
  • Спортивная семья — ОО „Федерация бокса города Железногорска Курской области“
  • Семейный фестиваль „Лень. Эко советы для ленивых“ — Миловидова Дарья Андреевна
  • Фестиваль ремесленников „Истоки“ — Землякова Елена Петровна
  • Оздоровительные занятия для людей старшего поколения 55+ — Курская РСОО „Клуб любителей бега „Оптимист“
  • Центр воздушной гимнастики — Плаксина Ирина Михайловна
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Металлоинвеста на уровне AAA с хорошим прогнозом
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Старый Оскол#Металлоинвест#Губкин#Москва#Некоммерческие организации#Белгород#Умный город#Муниципальные учреждения#Грантовый конкурс
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