Металлоинвест подвёл итоги девятого грантового конкурса «Вместе! С моим городом»

В Старом Осколе сохранению культурных традиций, изучению родного края и развитию искусства помогут такие проекты, как интерактивная постановка о вехах развития традиционной для региона глиняной игрушки и новая музей-выставка «История на ладони», раскрывающая историю Староосколья через судьбы его жителей. Для ребят возрастом от 7 до 18 лет распахнёт свои двери летняя театральная школа.