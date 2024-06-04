Металлоинвест подвёл итоги девятого грантового конкурса «Вместе! С моим городом»

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Всего на конкурс поступила 171 заявка от инициативных граждан, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений Старого Оскола, Губкина, Железногорска. Из них эксперты выбрали 51 проект, на реализацию которых будет направлено 9 млн рублей.
Больше всего проектов-победителей в этом году в номинациях «Культурный город» (18 инициатив) и «Умный город» (12 проектов).
В Старом Осколе сохранению культурных традиций, изучению родного края и развитию искусства помогут такие проекты, как интерактивная постановка о вехах развития традиционной для региона глиняной игрушки и новая музей-выставка «История на ладони», раскрывающая историю Староосколья через судьбы его жителей. Для ребят возрастом от 7 до 18 лет распахнёт свои двери летняя театральная школа.
Свой вклад в развитие творческого потенциала юных губкинцев уже в этом году внесёт витражная мастерская. А в Железногорске будет организован фестиваль народного промысла «Истоки» и запущен краеведческий проект «46 деталей», рассказывающий о культуре, традициях, людях, истории Курской области.
Среди самых ярких проектов, которые призваны содействовать развитию детей, внедрению современных технологий обучения и профориентации в городах ответственности Металлоинвеста — форум для будущих мам «НеМаленькое Счастье», проект поддержки дошкольников с ОВЗ «Волшебство сенсорной комнаты», направленный на формирование у детей и педагогов навыков действий при чрезвычайных ситуациях проект «ПРОбезОПАСНОСТЬ».
Медиашкола, Школа юных инженеров и Центр поддержки инициатив помогут ребятам разных возрастов попробовать себя в различных востребованных профессиях в сфере средств массовой информации и социальных сетей, развить логическое мышление и получить навыки конструирования, проявить лидерские таланты и научиться работать в команде.
Справочно:
Общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов «Вместе! С моим городом» (ранее «Сделаем вместе!») создан компанией «Металлоинвест» в 2016 году.
Основные направления программы — повышение качества жизни в городах, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту, развитие социального предпринимательства.
Проекты принимаются в пяти номинациях: «Город для жизни», «Культурный город», «Спортивный город», «Умный город» и «Эко Город».
Максимальная сумма гранта для физических лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических — до 400 тысяч рублей.
Проекты — получатели грантов:
Старый Оскол
Губкин
Железногорск