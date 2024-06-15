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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Гладков сообщил, что восстановление обрушившейся части МКД в Шебекино невозможно

«Восстановлению не подлежит»: озвучили итоги экспертизы дома в Шебекино

15 июня 2024, 12:16

Гладков сообщил, что восстановление обрушившейся части МКД в Шебекино невозможно

В результате экспертизы стало известно, что разрушенная часть дома в Шебекино не подлежит восстановлению, поэтому администрация начнёт оказывать помощь жителям в вывозе и хранении имущества и обсудит возможность предоставления нового жилья пострадавшим. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
МЧС

Вячеслав Гладков сообщил о результатах экспертизы по оценке и возможности восстановления обрушившегося дома в Шебекино. По его словам, электричество, подача газа и воды смогут подключить сегодня в тех домах, которые не подверглись разрушению. Это второй из четырёх подъездов пятиэтажного МКД и соседнего многоэтажно дома.

«Предварительное заключение экспертизы — повреждённая часть четырёхподъездной секции дома восстановлению не подлежит. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества жителей повреждённого дома. Согласно спискам, будут обзванивать всех жильцов.», — сообщает губернатор Белгородской области.

Также транспортной доставкой обеспечат жителей дома, которые имеют места для вывоза имущества. Если такой возможности у людей нет, то администрация Шебекинского горокруга займётся арендой складских помещений, перевезёт вещи с дальнейшим взятием ответственности за их безопасное хранение. Кроме того, охраной имущества сейчас занимаются сотрудники полиции и бойцы самообороны.

«Формируем порядок предоставления нового жилья взамен разрушенного в доме на Железнодорожной. Встречу с собственниками для обсуждения проведём через неделю. Нужно некоторое время, чтобы выстроить взаимодействие с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — то, каким образом будем выделять жильё людям из разрушенных квартир», — подытожил ситуацию Гладков.

Также сегодня Гладков рассказал о том, что итоговое количество погибших при обвале дома в Шебекино по улице железнодорожной достигло пяти человек. Пострадавших — десяти. Ранее сообщалось только о семи раненых. Прекратились спасательно-поисковые мероприятия, поэтому организация и проведение экспертизы стало возможным.

Кроме того «Фонарю» подписчики сообщили имена всех погибших. Их возраст — от 60 до 87 лет. Пятую погибшую, скончавшуюся в больнице, звали Людмилой Николаевной Турковой. О её смерти утром рассказал губернатор. Ей было 77 лет, до того, как женщина вышла на пенсию, она преподавала английский язык.

Также при обрушении дома на улице Железнодорожной в Шебекино погибли:

  • Викентий Николаевич Шпаковский, 87 лет;
  • Константин Леонидович Петровский, 65 лет;
  • Елена Ивановна Шихова, 62 года;
  • Владимир Иванович Шихов, 62 года.

Для родственников пострадавших создана горячая линия, позвонить можно по номеру +79092081283. Всю известную информацию об обрушении дома вы можете узнать в сводке Бел.Ру.

Количество погибших при обвале дома в Шебекино достигло пяти человек
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