«Восстановлению не подлежит»: озвучили итоги экспертизы дома в Шебекино

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Вячеслав Гладков сообщил о результатах экспертизы по оценке и возможности восстановления обрушившегося дома в Шебекино. По его словам, электричество, подача газа и воды смогут подключить сегодня в тех домах, которые не подверглись разрушению. Это второй из четырёх подъездов пятиэтажного МКД и соседнего многоэтажно дома.
«Предварительное заключение экспертизы — повреждённая часть четырёхподъездной секции дома восстановлению не подлежит. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества жителей повреждённого дома. Согласно спискам, будут обзванивать всех жильцов.», — сообщает губернатор Белгородской области.
Также транспортной доставкой обеспечат жителей дома, которые имеют места для вывоза имущества. Если такой возможности у людей нет, то администрация Шебекинского горокруга займётся арендой складских помещений, перевезёт вещи с дальнейшим взятием ответственности за их безопасное хранение. Кроме того, охраной имущества сейчас занимаются сотрудники полиции и бойцы самообороны.
«Формируем порядок предоставления нового жилья взамен разрушенного в доме на Железнодорожной. Встречу с собственниками для обсуждения проведём через неделю. Нужно некоторое время, чтобы выстроить взаимодействие с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — то, каким образом будем выделять жильё людям из разрушенных квартир», — подытожил ситуацию Гладков.
Также сегодня Гладков рассказал о том, что итоговое количество погибших при обвале дома в Шебекино по улице железнодорожной достигло пяти человек. Пострадавших — десяти. Ранее сообщалось только о семи раненых. Прекратились спасательно-поисковые мероприятия, поэтому организация и проведение экспертизы стало возможным.
Кроме того «Фонарю» подписчики сообщили имена всех погибших. Их возраст — от 60 до 87 лет. Пятую погибшую, скончавшуюся в больнице, звали Людмилой Николаевной Турковой. О её смерти утром рассказал губернатор. Ей было 77 лет, до того, как женщина вышла на пенсию, она преподавала английский язык.
Также при обрушении дома на улице Железнодорожной в Шебекино погибли:
Для родственников пострадавших создана горячая линия, позвонить можно по номеру +79092081283. Всю известную информацию об обрушении дома вы можете узнать в сводке Бел.Ру.