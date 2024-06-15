«Восстановлению не подлежит»: озвучили итоги экспертизы дома в Шебекино

Кроме того «Фонарю» подписчики сообщили имена всех погибших. Их возраст — от 60 до 87 лет. Пятую погибшую, скончавшуюся в больнице, звали Людмилой Николаевной Турковой. О её смерти утром рассказал губернатор. Ей было 77 лет, до того, как женщина вышла на пенсию, она преподавала английский язык.