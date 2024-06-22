На фоне ракетной опасности в Белгороде прозвучали взрывы

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Около 11:30 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе третий раз за день объявили ракетную опасность. На фоне воя сирен раздались взрывы. На момент публикации материала официальных комментариев не поступало.
По неподтверждённой информации, фиксируются задымления в Дубовом. Фото прислали читатели Бел.Ру.
Отбой ракетной опасности объявили в районе 11:51.
Стоит отметить, что в Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух беспилотников самолётного типа над территорией Белгородской области около 11:00.
Ранее стало известно, что после атаки дрона-камикадзе в хуторе Климовое Борисовского района пострадал мужчина. Он получил контузию. Медики доставляют пострадавшего в горболницу №2 Белгорода. Его состояние удовлетворительное.