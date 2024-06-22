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На фоне ракетной опасности в Белгороде прозвучали взрывы

На фоне ракетной опасности в Белгороде прозвучали взрывы

22 июня 2024, 09:00
Фото: bel.ru
22 июня в нескольких муниципалитетах Белгородской области, в том числе и областном центре, третий раз объявляют ракетную опасность. На фоне воя сирен прозвучали взрывы.
Сюжет
Взрывы

Около 11:30 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе третий раз за день объявили ракетную опасность. На фоне воя сирен раздались взрывы. На момент публикации материала официальных комментариев не поступало.

По неподтверждённой информации, фиксируются задымления в Дубовом. Фото прислали читатели Бел.Ру.

Фото: bel.ru

Отбой ракетной опасности объявили в районе 11:51.

Стоит отметить, что в Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух беспилотников самолётного типа над территорией Белгородской области около 11:00.

Ранее стало известно, что после атаки дрона-камикадзе в хуторе Климовое Борисовского района пострадал мужчина. Он получил контузию. Медики доставляют пострадавшего в горболницу №2 Белгорода. Его состояние удовлетворительное.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Шебекино#Дубовое#Пострадавший#Белгород#Взрывы#Беспилотники#Дроны#Ракетная опасность
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