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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Белгородском районе после обстрела ВСУ загорелась трава

Гладков рассказал, что произошло в Белгородском районе после обстрела ВСУ

22 июня 2024, 09:31
Фото: bel.ru

В Белгородском районе после обстрела ВСУ загорелась трава

Над областным центром и Белгородским районом сработала система ПВО. О последствиях сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По информации губернатора, на подлёте к городу сбили несколько воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в районе посёлка Дубовое загорелась трава. Пожарные расчёты очаг возгорания оперативно ликвидировали.

В посёлке Дубовое повреждения получили крыши двух частных домов, также осколки посекли 17 автомобилей. В селе Таврово повреждения получили три машины. ⠀

По данным губернатора, все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, сегодня, 22 июня, после атаки дрона-камикадзе в хуторе Климовое Борисовского района пострадал мужчина. Он получил контузию. Медики доставили пострадавшего в горболницу №2 Белгорода.

В Белгородской области два человека пострадали за прошедшие сутки после атак ВСУ
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#Кристина Семенчук#Автомобили#Пожар#Пострадавшие#Соцсети#Таврово#Медики#Горбольница#Белгород#Гладков#ВСУ#Оперативные службы
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