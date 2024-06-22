Гладков рассказал, что произошло в Белгородском районе после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
По информации губернатора, на подлёте к городу сбили несколько воздушных целей. По предварительной информации, никто не пострадал.
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в районе посёлка Дубовое загорелась трава. Пожарные расчёты очаг возгорания оперативно ликвидировали.
В посёлке Дубовое повреждения получили крыши двух частных домов, также осколки посекли 17 автомобилей. В селе Таврово повреждения получили три машины. ⠀
По данным губернатора, все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Напомним, сегодня, 22 июня, после атаки дрона-камикадзе в хуторе Климовое Борисовского района пострадал мужчина. Он получил контузию. Медики доставили пострадавшего в горболницу №2 Белгорода.