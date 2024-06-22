Субботнее утро в Белгороде началось с сирены

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:43
Утро субботы, 22 июня, началось в Белгородской области с сирены. Около девяти часов утра ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.
В небе над областным центром остались характерные следы от работы ПВО.
Отбой ракетной опасности объявили в районе 09:40.
Стоит отметить, что накануне Шебекинский округ попал под обстрел со ВСУ. Под ударом было село Муром.
Один человек получил ранение при детонации дрона-камикадзе. Мужчину с травмами грудной клетки и осколочным ранением шеи доставили в областную больницу в областном центре.
Были и разрушения. В частном жилом доме выбило оконные рамы, была нарушена работа электроснабжения.