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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Субботнее утро в Белгороде началось с сирены

Субботнее утро в Белгороде началось с сирены

22 июня 2024, 06:40
Ракетную опасность объявляли не только в областном центре, но и Белгородском районе, Шебекинском округе и Шебекино.
Сюжет
СВО

Утро субботы, 22 июня, началось в Белгородской области с сирены. Около девяти часов утра ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

В небе над областным центром остались характерные следы от работы ПВО.

Отбой ракетной опасности объявили в районе 09:40.

Стоит отметить, что накануне Шебекинский округ попал под обстрел со ВСУ. Под ударом было село Муром.

Один человек получил ранение при детонации дрона-камикадзе. Мужчину с травмами грудной клетки и осколочным ранением шеи доставили в областную больницу в областном центре.

Были и разрушения. В частном жилом доме выбило оконные рамы, была нарушена работа электроснабжения.

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#Кристина Семенчук#Больница#Шебекино#Муром#Ранение#Белгород#Дрон#СВО#Ракетная опасность#Шебекинский округ
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