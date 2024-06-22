После прямого попадания снаряда ВСУ в Белгородском районе погиб мужчина

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По данным губернатора, ВСУ нанесли удар по селу Салтыково Белгородского района. Населённый пункт попал под артиллерийский обстрел. Случилась трагедия.
В результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб мужчина. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков.
Напомним, 22 июня после атаки дрона-камикадзе в хуторе Климовое Борисовского района пострадал мужчина. Он получил контузию. Медики доставили пострадавшего в горболницу №2 Белгорода. Его состояние удовлетворительное.
Под атакой оказалось и село Глотово Грайворонского округа. Повреждения получили шесть частных домов. Пострадавших нет.