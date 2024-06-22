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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

После прямого попадания снаряда ВСУ в Белгородском районе погиб мужчина

После прямого попадания снаряда ВСУ в Белгородском районе погиб мужчина

22 июня 2024, 10:17
Фото: 1MI
Трагедия произошла в селе Салтыково Белгородского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, ВСУ нанесли удар по селу Салтыково Белгородского района. Населённый пункт попал под артиллерийский обстрел. Случилась трагедия.

В результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб мужчина. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков.

Напомним, 22 июня после атаки дрона-камикадзе в хуторе Климовое Борисовского района пострадал мужчина. Он получил контузию. Медики доставили пострадавшего в горболницу №2 Белгорода. Его состояние удовлетворительное.

Под атакой оказалось и село Глотово Грайворонского округа. Повреждения получили шесть частных домов. Пострадавших нет.

Гладков рассказал, что произошло в Белгородском районе после обстрела ВСУ
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