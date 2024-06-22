Путин подписал закон о создании СЭЗ в Белгородской и других приграничных областях

Речь идёт о территориях, прилегающих к Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, а также тех, которые граничат с Украиной. Это Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области, а также Республика Крым.