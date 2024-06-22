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Путин подписал закон о создании СЭЗ в Белгородской и других приграничных областях

Путин подписал закон о создании СЭЗ в Белгородской и других приграничных областях

22 июня 2024, 13:10
Фото: 1MI
Для участия в режиме свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничных территориях необходимо зарегистрироваться на их территориях или иметь там филиал. Режим СЭЗ будет действовать в Белгородской области, ещё четырёх регионах и Республике Крым.

Президент России Владимир Путин утвердил закон о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима СЭЗ на приграничные территории. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о территориях, прилегающих к Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, а также тех, которые граничат с Украиной. Это Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области, а также Республика Крым.

Среди требований, которое предъявляется к участникам СЭЗ в указанных регионах, регистрация на их территории либо наличие там филиала. Дополнительные условия, такие как сумма капитальных вложений, законом не устанавливаются.

В материалах к документу уточняется, что преференциальный режим ведения бизнеса будет способствовать не только сохранению экономического уровня приграничных районов, но и развитию производства в сложных условиях.

Напомним, свободная зона работает в новых регионах России с 1 июля 2023 года. О том, что Белгородская область войдёт в состав СЭЗ, стало известно в апреле 2024 года. Журналисты Бел.Ру выяснили, как это повлияет на белгородцев.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экономика#Путин#Украина#Производство#Донбасс#Белгород#Ростовская область#Новороссия#СЭЗ
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