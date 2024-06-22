Путин подписал закон о создании СЭЗ в Белгородской и других приграничных областях

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Президент России Владимир Путин утвердил закон о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима СЭЗ на приграничные территории. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Речь идёт о территориях, прилегающих к Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, а также тех, которые граничат с Украиной. Это Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области, а также Республика Крым.
Среди требований, которое предъявляется к участникам СЭЗ в указанных регионах, регистрация на их территории либо наличие там филиала. Дополнительные условия, такие как сумма капитальных вложений, законом не устанавливаются.
В материалах к документу уточняется, что преференциальный режим ведения бизнеса будет способствовать не только сохранению экономического уровня приграничных районов, но и развитию производства в сложных условиях.