«Приступ снимал сам»: что рассказал в суде экс-мэр Сергиенко о гипертоническом кризе?

Далее по ходатайству выступил адвокат Горелик. Он утверждает, что в деле нет доказательств того, что экс-мэр Сергиенко как-то влиял на свидетелей, угрожал или подкупал их или имеет какие-то активы за границей, чтобы «сбежать» туда. По его словам, это те обстоятельства, которые учитывает Верховный суд как основания для не изменения меры пресечения. И напротив, говорит Горелик, есть обстоятельства, которые свидетельствуют о необходимости перехода на домашний арест.