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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Белгородскую область включили в свободную экономическую зону

Что даст Белгородской области введение свободной экономической зоны?

19 июня 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney

Белгородскую область включили в свободную экономическую зону

С 1 июня 2024 года Белгородская область войдёт в состав свободной экономической зоны. Какие преференции это даст, объясняет «Парламентская газета».

Белгородскую, Брянскую и Курскую области включили в свободную экономическую зону (СЭЗ). Об этом стало известно ещё на минувшей неделе.

Что даст введение СЭЗ в Белгородской области? Этот статус, например, позволит не взимать налог на прибыль с инвесторов в федеральный бюджет в течение десяти лет, освободить от уплаты земельного налога на три года. Среди других льгот — пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%.

В Совфеде рассчитывают, что СЭЗ позволит поддержать около 300 компаний, в которых работает более 20 тысяч человек.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Напомним, свободная зона работает в новых регионах России с 1 июля 2023 года. О том, что Белгородская область войдёт в состав СЭЗ, стало известно в апреле 2024 года. Журналисты Бел.Ру выяснили, как это повлияет на жителей областей.

На Белгородскую область распространят свободную экономическую зону. Что это значит?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Курская область#Законодательство#Новости Белгорода#Инвесторы#Брянская область#Свободная экономическая зона
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