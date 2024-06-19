Что даст Белгородской области введение свободной экономической зоны?

Что даст введение СЭЗ в Белгородской области? Этот статус, например, позволит не взимать налог на прибыль с инвесторов в федеральный бюджет в течение десяти лет, освободить от уплаты земельного налога на три года. Среди других льгот — пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%.