Что даст Белгородской области введение свободной экономической зоны?

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Белгородскую, Брянскую и Курскую области включили в свободную экономическую зону (СЭЗ). Об этом стало известно ещё на минувшей неделе.
Что даст введение СЭЗ в Белгородской области? Этот статус, например, позволит не взимать налог на прибыль с инвесторов в федеральный бюджет в течение десяти лет, освободить от уплаты земельного налога на три года. Среди других льгот — пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%.
В Совфеде рассчитывают, что СЭЗ позволит поддержать около 300 компаний, в которых работает более 20 тысяч человек.
Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Напомним, свободная зона работает в новых регионах России с 1 июля 2023 года. О том, что Белгородская область войдёт в состав СЭЗ, стало известно в апреле 2024 года. Журналисты Бел.Ру выяснили, как это повлияет на жителей областей.