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Published Сегодня, 15:15

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Updated Сегодня, 15:17

Госдума одобрила создание свободной экономической зоны в Белгородской области

Госдума одобрила создание свободной экономической зоны в Белгородской области

11 июня 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
Закон приняли во втором и третьем чтениях. Перечень территорий, которые попадут в список, определит правительство, сообщили в пресс-службе Госдумы. Также введение режима СЭЗ одобрили для приграничных Брянской и Курской областей.

В Белгородской области введут режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях 11 июня.

Конкретный список территорий, на которых будет действовать СЭЗ, определит правительство.

«Инвесторы, вкладывающие средства в развитие таких территорий, в их промышленность, логистику, получат льготы по налогу на прибыль, на имущество, землю, льготы по уплате страховых взносов», — уточнили в пресс-службе Госдумы. Сейчас такие преференции есть у тех, кто работает в свободных экономических зонах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, СЭЗ будет действовать в приграничных Брянской и Курской областях.

О том, что Белгородская область войдёт в свободную экономическую зону, стало известно в начале апреля. Ранее белгородские предприниматели не раз интересовались, когда стоит ожидать создания свободной экономической зоны, так как изначально назывался срок 15 мая.

Обещали 15 мая: когда теперь в Белгородской области появится свободная экономзона?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Экономика#Госдума#Новости Белгорода#Белгород#Свободная экономическая зона
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