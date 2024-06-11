Госдума одобрила создание свободной экономической зоны в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В Белгородской области введут режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях 11 июня.
Конкретный список территорий, на которых будет действовать СЭЗ, определит правительство.
«Инвесторы, вкладывающие средства в развитие таких территорий, в их промышленность, логистику, получат льготы по налогу на прибыль, на имущество, землю, льготы по уплате страховых взносов», — уточнили в пресс-службе Госдумы. Сейчас такие преференции есть у тех, кто работает в свободных экономических зонах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, СЭЗ будет действовать в приграничных Брянской и Курской областях.
О том, что Белгородская область войдёт в свободную экономическую зону, стало известно в начале апреля. Ранее белгородские предприниматели не раз интересовались, когда стоит ожидать создания свободной экономической зоны, так как изначально назывался срок 15 мая.