Госдума одобрила создание свободной экономической зоны в Белгородской области

«Инвесторы, вкладывающие средства в развитие таких территорий, в их промышленность, логистику, получат льготы по налогу на прибыль, на имущество, землю, льготы по уплате страховых взносов», — уточнили в пресс-службе Госдумы. Сейчас такие преференции есть у тех, кто работает в свободных экономических зонах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.