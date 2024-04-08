«Как на новых территориях». Принцип работы особой экономической зоны в приграничье

Гладков поручил собрать представителей бизнеса Шебекинского горокруга и узнать, какие предприятия могут начать подготовку ко входу в свободную экономическую зону. Глава региона акцентировал внимание на то, что проделать работы президент Владимир Путин поручил до 15 мая, поэтому провести встречу нужно на этой неделе.