«Как на новых территориях». Принцип работы особой экономической зоны в приграничье

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Замгубернатора Дмитрий Гладский рассказал, что 5 апреля прошло заседание правительства РФ. На нём одобрили и поддержали пакет законопроекта, предполагающий введение в приграничных областях режима свободной экономической зоны по аналогии с новыми территориями.
«Что это даёт? В первую очередь, это даёт льготы по налогам и страховым взносам, а также возможность введения свободной таможенной очереди. Это, в свою очередь, поддержит предприятия, которые планируют инвестиционные проекты, а также те предприятия, которым нужно восстановиться после причинённого ущерба. Мы также рассчитываем на то, что режим свободной экономической зоны на территории Шебекинского горокруга привлечёт дополнительные внешние инвестиции», — рассказал Гладский.
Утвердить законопроект планируют утвердить в Госдуме до конца весенней сессии этого года.
Гладков поручил собрать представителей бизнеса Шебекинского горокруга и узнать, какие предприятия могут начать подготовку ко входу в свободную экономическую зону. Глава региона акцентировал внимание на то, что проделать работы президент Владимир Путин поручил до 15 мая, поэтому провести встречу нужно на этой неделе.
«Очень многие руководители звонят, говорят, что ситуация тяжёлая и они испытывают сложное финансовое состояние. Последние ставят под угрозу работу предприятий в целом», — добавил Гладков.
Губернатор отметил, что поддержка будет точечной, и допустить снижение налоговых поступлений регион не может. В первую очередь помогать будут пострадавшим от обстрелов.
«Если мы говорим о новом бизнесе, то мы двумя руками за. Но ни в коем случае действующие предприятия не должны сокращать налоговые платежи, поэтому мы не должны получить проблемы, которые нам точно не нужны», — подытожил глава региона.
За помощь в решении этого вопроса Гладский поблагодарил Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и министра экономического развития Максима Решетникова. Последний принимает участие в разработке мер поддержки бизнеса лично.